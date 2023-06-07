Турция готова сделать все возможное для помощи Украине. К тому же Эрдоган заявил, что нужно придерживаться метода переговоров.

Важно ООН наконец-то "проснулась": как организация прокомментировала подрыв Каховской ГЭС Россией

О чем говорили Эрдоган и Зеленский

Как стало известно, президенты обсудили развитие русско-украинской войны.

Также Эрдоган заявил, что для подробного расследования взрыва на Каховской дамбе может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон, ООН и международного сообщества, включая Турцию.

Заявив, что Турция готова сделать все возможное в этом отношении, Эрдоган также подчеркнул, что можно придерживаться метода переговоров, как по поводу зернового коридора.

Турецкий лидер подчеркнул, что, поскольку конфликты будут продолжаться, невозможно будет предотвратить человеческие потери, которые происходят ежедневно. Для этого идея возвращения к переговорам должна доминировать.

Эрдоган добавил, что Турция будет решительно продолжать свои усилия для установления справедливого мира.

Позже Зеленский подтвердил разговор с Эрдоганом. Украинский лидер рассказал о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в частности, о рисках для ЗАЭС. Также он передал список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия.

Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно заключенных, в частности крымских татар, и продолжении и расширении зерновой инициативы,

– заявил Зеленский.

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости