Об этом сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота. По его словам, неизвестно обо всем характере разрушений.

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На верхних водохранилищах будут аккумулировать воду

Как рассказал Сирота, Укргидроэнерго будет аккумулировать воду на верхних водохранилищах, чтобы хоть как-то снизить масштабы катастрофы.

По состоянию на утро 7 июня пик разлива воды из Каховского водохранилища прошел. Стабилизация уровня в районах затопления будет происходить в следующие 4 дня. Однако масштабы катастрофы остаются чрезвычайными.

Известно, что разрушены станция, автодорожный и железнодорожный переезд. Это сложный гидроузел, который следует отстроить как можно быстрее после деоккупации.

И мы уже сегодня прорабатываем варианты строительства станции,

– отметил гендиректор Укргидроэнерго.

Укргидроэнерго обратилось к международному сообществу

В ведомстве считают, что террористический акт на Каховской ГЭС и последствия техногенной и экологической катастрофы должны получить оценку и осуждение мира.

"Из-за очередного террористического акта России перед Укргидроэнерго встает сложная задача по одновременному восстановлению и обеспечению бесперебойной работы наших станций. Мировое сообщество должно быть единым и консолидированным в поддержке Украины и решении всего комплекса проблем, вызванных действиями России – социальных, экологических, экономических, технологических" , – подчеркнул Сирота.

Отметим, что Укргидроэнерго вместе с профильными проектными организациями уже нарабатывает технические решения для предстоящего восстановления Каховского гидроузла на новом технологическом уровне.

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