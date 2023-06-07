Об этом сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота. По его словам, неизвестно обо всем характере разрушений.
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На верхних водохранилищах будут аккумулировать воду
Как рассказал Сирота, Укргидроэнерго будет аккумулировать воду на верхних водохранилищах, чтобы хоть как-то снизить масштабы катастрофы.
По состоянию на утро 7 июня пик разлива воды из Каховского водохранилища прошел. Стабилизация уровня в районах затопления будет происходить в следующие 4 дня. Однако масштабы катастрофы остаются чрезвычайными.
Известно, что разрушены станция, автодорожный и железнодорожный переезд. Это сложный гидроузел, который следует отстроить как можно быстрее после деоккупации.
И мы уже сегодня прорабатываем варианты строительства станции,
– отметил гендиректор Укргидроэнерго.
Укргидроэнерго обратилось к международному сообществу
В ведомстве считают, что террористический акт на Каховской ГЭС и последствия техногенной и экологической катастрофы должны получить оценку и осуждение мира.
"Из-за очередного террористического акта России перед Укргидроэнерго встает сложная задача по одновременному восстановлению и обеспечению бесперебойной работы наших станций. Мировое сообщество должно быть единым и консолидированным в поддержке Украины и решении всего комплекса проблем, вызванных действиями России – социальных, экологических, экономических, технологических" , – подчеркнул Сирота.
Отметим, что Укргидроэнерго вместе с профильными проектными организациями уже нарабатывает технические решения для предстоящего восстановления Каховского гидроузла на новом технологическом уровне.
Ситуация из-за подрыва Каховской ГЭС: что известно
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что провел 7 июня важное совещание и поделился его результатами. По его словам, ситуация с Каховской ГЭС – тема номер один на сегодняшнем утреннем селекторе.
- Из-за подрыва российскими террористами Каховской ГЭС на Днепропетровщине упал уровень воды. В области массовый мор рыбы.
- Кстати, в легионе "Свобода России" записали видеообращение по поводу российской террористической атаки на Каховскую ГЭС. Добровольцы убеждены, что единственный способ остановить агрессию оккупантов – ликвидировать Путина
- В Кремле уже успели обвинить во всем Украину. Но эксперты предполагают, что дамбу все-таки взорвали изнутри.