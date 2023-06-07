Об этом 24 Каналу сообщил ученый, знаток по экологической безопасности Максим Сорока. По его словам, Украина сможет найти решение для критических последствий из-за уничтожения Каховского водохранилища. Однако это может занять годы.

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Во вторник, 6 июня, российские террористы взорвали Каховскую ГЭС. К сожалению, она не подлежит восстановлению. Из-за уничтожения гидроэлектростанции под угрозой затопления находятся около 80 населённых пунктов.

Ученый Максим Сорока разделил последствия разрушения дамбы на краткосрочные и долгосрочные. Далее – подробнее о них.

Краткосрочные последствия

Результаты мы уже видим. Речь идет об угрозах для гражданского населения. Они наибольшие для мест ниже плотины Каховской ГЭС.

К последствиям уже относятся:

загрязнение;

массовое уничтожение природных экосистем;

уничтожение инфраструктуры и инфраструктурных сетей и т.д.

Следует понять, что это лишь временное явление.

Долгосрочные последствия

Однако важно и не забывать о долгосрочных последствиях, которые формируются именно потому, что исчезает Каховское водохранилище как огромная техногенная, но экосистема. От нее зависело более 1,5 миллиона населения Украины.

Главными последствиями являются:

уменьшение биоразнообразия;

невозможность использовать этот водоем для различных целей;

загрязнение;

усиление рисков экологической и радиационной опасности;

массовый замор рыбы;

ограничение в питьевом и техническом водоснабжении;

повышение уровня минной опасности.

Максим Сорока подробно рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС: смотреть видео

Подробнее об экоциде

Как краткосрочные, так и долгосрочные последствия подрыва Каховской дамбы повлияют на способность адаптироваться к климатическим изменениям. В этом и состоит понятие экоцида.

Что такое экоцид? Экоцид – это сознательное уничтожение не просто внешней среды, а целой экосистемы, ее способности к воспроизводству и дальнейшему использованию населением.

Экоцид разрушает, прежде всего, способность эксплуатировать природные ресурсы на определенной территории.

"Все эти террористические действия российских оккупантов ставят под большой вопрос социально-экономическое развитие и экологическое постоянство территории. Они фактически уничтожили огромную площадь и стабильность в этих экосистемах", – подчеркнул Сорока.

Ученые в ближайшее время будут тщательно наблюдать за ситуацией, чтобы по крайней мере очертить, по какому направлению движется изменение экосистемы. И соответствующе планировать следующие действия.

Гибридный голод в Украине

По оценке Укргидроэнерго около 30 мощных оросительных систем зависели от Каховского водохранилища. Кроме того, регион давал более половины всей зелени и овощей.

Вот почему специалисты сейчас говорят о гибридном голоде в Украине. Потому что только на одних макаронах или маисе долго нельзя будет прожить,

– отметил Сорока.

Экономика общин, особенно Никопольщины и Марганщины, где было много теплиц частных фермеров, зависела от Каховского водохранилища. Эти фермеры предоставляли зелень и овощи, источники витаминов, всем областям центральной части Украины.

"Сейчас урожайность будет под вопросом. Эти мелиоративные системы не просто так были созданы", – заметил ученый.

Работа фермеров в регионе почти невозможна

Юг Украины является вододефицитным регионом из-за климата. Для того и было создано водохранилище, чтобы использовать уникальные плодородные почвы и быстро и дешево выращивать специфические пищевые продукты – зелень, овощи, а не только злаковые культуры.

Так что восстановить эту систему без восстановления водохранилища невозможно.

Это катастрофа и из-за гибридного голода. Предстоит увеличить нагрузку на другие области в среднем каскаде Днепра. И перепрофилировать, возможно, часть сельскохозяйственных угодий, потому что нам нужны не только злаковые,

– подчеркнул Сорока.

Работа фермеров – это вопрос, который сейчас активно обсуждают и пытаются осмыслить, как быть этим общинам. Ученый уверен, что решение найдется. Может быть, Украина воспользуется опытом Израиля, который строил свою гибридную мелиоративную систему.

В ближайшее время, по крайней мере, в этом году, будет наблюдаться дефицит и удорожание "зеленых" продуктов питания.

Что будет с пресной водой в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что обеспечение населения пресной водой будет неотложным вызовом.

Отметим, что в декабре прошлого и в феврале этого года уровень падения Каховского водохранилища на 1,6 метра вызвал проблемы с питьевым водоснабжением в общинах Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей. На временно оккупированных территориях Запорожья также сообщали о проблемах с водоснабжением.

Мы уже видели, что даже 1,6 метра создают огромные проблемы. К утру (7 июня – 24 Канал) было подтверждено уже 3 метра падения. На завтра – будет более 5 метров падения,

– заметил ученый.

От Каховского водохранилища как источника потенциального питьевого водоснабжения зависит почти полмиллиона населения. Речь не только о больших городах, но и поселках.

Система водопользования начнет разрушаться

В частности, в поселке Нововоронцовка Херсонской области падение воды в феврале на 1,5 метра привело к исчезновению воды в колодцах. Потому что гидрогеологические условия территорий напрямую связаны с уровнем воды.

"Есть и другая проблема. Водозаборные сооружения наших городов и поселков были рассчитаны на определенный уровень воды. В небольших городах они уже не работают, в больших – попытаются использовать глубинные водозаборные сооружения. Однако они будут под риском", – уточнил Сорока.

С Каховского водохранилища не только берут воду, но и сбрасывают туда сточные и обратные воды. Вся система специального водопользования была рассчитана на определенный объем. Если этот объем исчезает, система начинает разрушаться. Потому этот подрыв и классифицируют как экоцид.

Система общин Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма будет разрушаться. Потому что Каховское водохранилище влияло на большое количество аспектов жизнедеятельности общин.

Как увеличится количество беженцев

Уровень вынужденной миграции в долгосрочной перспективе составит около 400 тысяч человек. Именно такое количество населения по демографическому реестру 2021 года зависело от Каховского водохранилища.

В долгосрочной перспективе, по подсчетам ученых, из-за локальных изменений климата и изменений в экосистемах можно ожидать до 1,5 миллиона "климатических" беженцев.

Не просто так специалисты называют это катастрофой,

– заметил Сорока.

Восстановление водохранилища, катастрофические изменения в экосистеме и гидрогеологической среде будут необратимы. Это последствия на десятилетия.

"Вот почему я сравниваю эту катастрофу с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Да, последствия другие. Но длительное влияние на территорию, на возможности ее использования и в принципе на население будет таким же", – подчеркнул знаток экологической безопасности.

Подрыв Каховской ГЭС: главное