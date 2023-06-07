Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. За його словами, невідомо про весь характер руйнувань.

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На верхніх водосховищах акумулюватимуть воду

Як розповів Сирота, Укргідроенерго буде акумулювати воду на верхніх водосховищах, аби хоч якось зменшити масштаби катастрофи.

Станом на ранок 7 червня пік розливу води з Каховського водосховища пройшов. Стабілізація рівня в районах затоплення відбуватиметься у наступні 4 доби. Проте масштаби катастрофи залишаються надзвичайними.

Наразі відомо, що зруйновано станцію, автодорожній та залізничний переїзд. Це складний гідровузол, який треба відбудувати якнайшвидше після деокупації.

І ми вже сьогодні пропрацьовуємо варіанти будівництва станції,

– зазначив гендиректор Укргідроенерго.

Укргідроенерго звернулося до міжнародної спільноти

У відомстві вважають, що терористичний акт на Каховській ГЕС і наслідки техногенної й екологічної катастрофи мають отримати оцінку та засудження світу.

"Через черговий терористичний акт Росії перед Укргідроенерго постає складне завдання з одночасного відновлення та забезпечення безперебійної роботи наших станцій. Світова спільнота має бути єдиною та консолідованою у підтримці України та вирішенні всього комплексу проблем, що спричинені діями Росії – соціальних, екологічних, економічних, технологічних", – наголосив Сирота.

Зауважимо, що Укргідроенерго разом з профільними проєктними організаціями вже напрацьовує технічні рішення для майбутньої відбудови Каховського гідровузла на новому технологічному рівні.

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