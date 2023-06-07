Туреччина готова зробити все можливе для допомоги Україні. До того ж Ердоган заявив, що треба дотримуватися методу переговорів.

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Про що говорили Ердоган і Зеленський

Як стало відомо, президенти обговорили розвиток російсько-української війни.

Також Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі може бути створена комісія за участю експертів протиборчих сторін, ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину.

Заявивши, що Туреччина готова зробити все можливе в цьому відношенні, Ердоган також наголосив, що можна дотримуватися методу переговорів, як стосовно зернового коридору.

Турецький лідер підкреслив, що, оскільки конфлікти триватимуть, неможливо буде запобігти людським втратам, які відбуваються щодня. І тому ідея повернення до переговорів має домінувати.

Ердоган додав, що Туреччина рішуче продовжуватиме свої зусилля для встановлення справедливого миру.

Згодом Зеленський підтвердив розмову з Ердоганом. Український лідер розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС. Також він передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха.

Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема кримських татар, і продовження й розширення зернової ініціативи,

– заявив Зеленський.

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