Есть один нюанс, – Шейтельман предположил, какое оружие Зеленский ожидает от Турции

"Байрактары" стали едва ли не самым большим проявлением военной поддержки Турции для Украины. Однако сейчас Анкара довольно сдержанно реагирует на просьбы Киева о предоставлении определенного военного вооружения.

Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Шейтельман – политтехнолог. По его словам, Турция не готова отдать Испании ЗРК Patriot, которые потенциально могут предоставить Украине.

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Разрешение Турции на Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с украинской прессой, упомянул и о Турции. В частности он добавил резкую фразу о том, что Украина хотела бы больше ожидать от Турции в плане оружия.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения Анкара оказывала Украине военную помощь. Сейчас она несколько приостановилась.

Есть еще один аспект. Могло говориться о так называемом испанском Patriot. Сейчас есть совместные усилия Украины и Нидерландов, направленные на получение вместе с Испанией еще одного комплекса,

– отметил Михаил Шейтельман.

Однако не все так просто. Дело в том, что у Испании есть два комплекса ЗРК Patriot. Один напрямую защищает испанский регион. В то же время, второй сейчас в Турции и в рамках сил НАТО обороняет ее часть.

То есть для того чтобы Испания смогла его забрать необходимое разрешение Анкары. Его турецкая сторона предоставлять не торопится. Говорят, что договор подписан, почему его разрывать.

Михаил Шейтельман о создании комиссии по расследованию на Каховской ГЭС: смотреть видео

Комиссия по расследованию подрыва ГЭС

Следует также отметить, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил создать комиссию, которая будет расследовать подрыв Каховской ГЭС Он заявил, что туда могут быть включены эксперты Украины, России, ООН и международного сообщества, включая Турцию.

Зачем нам эта комиссия? Не может быть сегодня ни одного органа, где есть представители Украины и России вместе. Как можно представить эту совместную работу? Это невозможно так же как и вести с ними (Россией) переговоры,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Напомним, что территорию, на которой расположена ГЭС, до сих пор контролируют россияне. То есть, не исключено, что они будут заметать следы. Тем более под вопросом, будут ли они пускать комиссию повсюду, куда потребуется.

"Пока эта территория под Россией, то как мы все проверим? Туда, что поедут украинские представители? Это же нереально. Поэтому почему мы должны верить этой комиссии? Нет для нас никакого интереса создавать какие-то комиссии, которые будут действовать на оккупированных территориях", – подчеркнул политтехнолог.

Эрдоган поговорил с Путиным: что известно

Сразу после разговора с Владимиром Зеленским по поводу Каховской ГЭС Реджеп Эрдоган решил поговорить с Владимиром Путиным.

Турецкий президент подчеркнул, что комиссия должна провести расследование так, чтобы "не осталось места для подозрений". Вероятно, этой логикой использовал Эрдоган, когда предлагал добавить в состав комиссии и российских, и украинских представителей.

К слову, президенты также обсудили продление зернового соглашения. Турция выражает готовность прилагать максимальные усилия для установления "справедливого мира".