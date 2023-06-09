Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Шейтельман – политтехнолог. По его словам, Турция не готова отдать Испании ЗРК Patriot, которые потенциально могут предоставить Украине.

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Разрешение Турции на Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с украинской прессой, упомянул и о Турции. В частности он добавил резкую фразу о том, что Украина хотела бы больше ожидать от Турции в плане оружия.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения Анкара оказывала Украине военную помощь. Сейчас она несколько приостановилась.

Есть еще один аспект. Могло говориться о так называемом испанском Patriot. Сейчас есть совместные усилия Украины и Нидерландов, направленные на получение вместе с Испанией еще одного комплекса,

– отметил Михаил Шейтельман.

Однако не все так просто. Дело в том, что у Испании есть два комплекса ЗРК Patriot. Один напрямую защищает испанский регион. В то же время, второй сейчас в Турции и в рамках сил НАТО обороняет ее часть.

То есть для того чтобы Испания смогла его забрать необходимое разрешение Анкары. Его турецкая сторона предоставлять не торопится. Говорят, что договор подписан, почему его разрывать.

Михаил Шейтельман о создании комиссии по расследованию на Каховской ГЭС: смотреть видео

Комиссия по расследованию подрыва ГЭС

Следует также отметить, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил создать комиссию, которая будет расследовать подрыв Каховской ГЭС Он заявил, что туда могут быть включены эксперты Украины, России, ООН и международного сообщества, включая Турцию.

Зачем нам эта комиссия? Не может быть сегодня ни одного органа, где есть представители Украины и России вместе. Как можно представить эту совместную работу? Это невозможно так же как и вести с ними (Россией) переговоры,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Напомним, что территорию, на которой расположена ГЭС, до сих пор контролируют россияне. То есть, не исключено, что они будут заметать следы. Тем более под вопросом, будут ли они пускать комиссию повсюду, куда потребуется.

"Пока эта территория под Россией, то как мы все проверим? Туда, что поедут украинские представители? Это же нереально. Поэтому почему мы должны верить этой комиссии? Нет для нас никакого интереса создавать какие-то комиссии, которые будут действовать на оккупированных территориях", – подчеркнул политтехнолог.

Обратите внимание! 8 июня Украина провела переговоры с ООН. Удалось договориться об эвакуации с оккупированного Левобережья Херсона. Однако для этого Россия должна предоставить гарантию безопасности.

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