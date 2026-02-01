В Україні планують створити "малу" ППО: авіаексперт сказав, чи достатньо цього проти "Шахедів"

Зеленський анонсував розвиток "малої" протидронової ППО. Такі дії націлені на боротьбу проти "Шахедів". Міноборони запропонувало створити суцільне радіолокаційне поле. Радарів в Україні більше не стало, тому його можна зробити завдяки ШІ.

Про це в етері 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, додавши, що штучний інтелект повинен буде прораховувати, де в певну мить може перебувати "Шахед" і тоді в те місце націлюватимуться українські дрони-перехоплювачі.

Як можна було б покращити ППО?

Авіаексперт роз'яснив, що раніше була така схема: коли "Шахед" перетинав лінію кордону або бойового зіткнення, його починали збивати перші українські військові, які його побачили. З ПЗРК чи завдяки дронам-перехоплювачам. Якщо їм вдавалося їх збити – вони отримували відповідні "Є-бали", які потім накопичували й отримували за них краще озброєння і в більшій кількості.

Коли дрони виходять за зону дії російської ППО, там з'являються українські гелікоптери, які належать тактичній авіації Сухопутних сил, вони починають знищувати ці "Шахеди". Потім до міста, наприклад, Києва чи Дніпра, фактично вже нічого нема,

– озвучив Криволап.

З його слів, Україна нині не має змоги забезпечити перекриття всієї території. Недостатньо РЛС, мобільних вогневих груп. Щодо нової концепції, яка нині обговорюється, зі слів авіаексперта, сьогодні складно спрогнозувати, наскільки вона виявиться ефективною. Костянтин Криволап переконаний, що зараз треба все ж таки використовувати більше легкомоторної авіації, запускати саме цей процес.

"Потрібні пересувні аеростати, аби надійно з великої висоти (500 метрів – 1,5 кілометра) бачити далеко ці "Шахеди" й розуміти більш точно, де вони перебувають. Тоді можна буде реалізовувати на інших принципах перехоплення. Нині в нас такого перехоплення немає. Дрони прилітають до міста, потім над ним ми починаємо їх ловити", – підсумував авіаексперт.

До відома! Зеленський заявив, що провів розмову з президентом Франції Макроном. Зокрема обговорив з ним шляхи посилення енергетики України. Цьгоріч наша держава отримає від Франції генератори, додаткові літаки, ракети для систем ППО та авіабомби. Крім того, планується передача нових комплексів ППО IRIS-T від Німеччини. Раніше країна вже надала таких 9 одиниць.

Посилення ППО: які кроки обговорює влада?