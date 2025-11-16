Вигідно обом сторонам: міжнародник назвав позитив від співпраці України з Грецією

Президент України відвідав Грецію 16 листопада, де уклав важливу угоду. Київ імпортуватиме газ з цієї країни майже на два мільярди доларів. Це дозволить покрити дефіцит газу в Україні спричинений російськими атаками по інфраструктурних об'єктах.

Водночас ці заяви пролунали на тлі корупційного скандалу в енергетиці України. Політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов у розмові з 24 Каналом зазначив, чи загрожує міндічгейт газовому контракту з Грецією.

Чи може зірватися газова угода з Грецією?

Несвітайлов зауважив, що цій газовій угоді не має загрожувати розслідування корупції в Енергоатомі, тому що Греція – не та країна, в якій настільки високі морально-етичні стандарти, щоб цей скандал міг обурити її керівництво.

До слова. Грецька компанія DEPA COMMERCIAL S.M.S.А та НАК "Нафтогаз Україна" уклали договір про продаж природного газу в Україну. Як зазначив прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс, американський скраплений газ постачатимуть "з півдня на північ" – від грецького Александруполіса до української Одеси. Постачання газу почнеться у січні 2026 року.

"До того ж це економічно вигідна історія для Греції. У країні не настільки чудова ситуація, щоб такі угоди зривалися. Також це не історія про те, що Греція нам щось дарує. Це – бізнес, це взаємовигідна співпраця", – підкреслив Максим Несвітайлов.

Водночас це добре, як зауважив політолог, що попри політичну напруженість всередині України і цю складну ситуацію, держава продовжує працювати, і досить плідно, на міжнародній арені.

