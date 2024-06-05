Російські воєнкори бідкаються через дрони та РЕБ України: ISW розповів про слабкі ланки ворога
Джерело:ISW
Аналітики відзначають перевагу українських військових у використанні дронів та РЕБ. Загалом відбуваються швидкі інноваційні зміни в тактиці та технологіях, які впливають на ведення бойових дій в Україні.
Один із російських воєнкорів, який раніше був військовим інструктором, опублікував перелік викликів, з якими стикається Росія. За його словами, путінські солдати намагаються боротися з українськими БпЛА, а ефективне використання дронів є ключовим у здатності ЗСУ відбивати наступи.
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Перегони озброєнь між Україною та Росією
Ворожий воєнкор висунув шість аргументів про перевагу України у галузі безпілотників, стверджуючи, що українські війська мають значну кількісну перевагу в дронах з видом від першої особи та операторах таких дронів.
Він також зазначив, що українські штурмові групи мають у 3, а то й у 4 рази більше дронів, ніж російські, а механізовані підрозділи – у 6 або навіть у 10 разів більше безпілотників.
Інший кремлівський коментатор зазначав, що спеціалізовані українські підрозділи дронів активно знищують незахищену російську бронетехніку, ускладнюючи наступальні дії в районі Авдіївки в Донецькій області.
Він акцентував, що постачання дронів та необхідних систем радіоелектронної боротьби російським силам відбувається на волонтерських засадах – тобто без централізованого механізму постачання, що відбивається на боєздатності військових.
Як констатує Інститут вивчення війни, гонка озброєнь є ключовою для розвитку бойових засобів у сучасній війні. Українській армії вдалось адаптуватись до бойових дій та інтегрувати нові технології. Кремлівське військо, вочевидь, намагатиметься не відставати.
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У цьому ж звіті ISW згадував про роль Російської православної церкви у русифікації українських дітей. За словами експертів, священники РПЦ змушують депортованих неповнолітніх позбуватися власної ідентичності, що можна кваліфікувати як акт геноциду.