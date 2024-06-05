Російські воєнкори бідкаються через дрони та РЕБ України: ISW розповів про слабкі ланки ворога

Аналітики відзначають перевагу українських військових у використанні дронів та РЕБ. Загалом відбуваються швидкі інноваційні зміни в тактиці та технологіях, які впливають на ведення бойових дій в Україні.

Один із російських воєнкорів, який раніше був військовим інструктором, опублікував перелік викликів, з якими стикається Росія. За його словами, путінські солдати намагаються боротися з українськими БпЛА, а ефективне використання дронів є ключовим у здатності ЗСУ відбивати наступи.

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Перегони озброєнь між Україною та Росією

Ворожий воєнкор висунув шість аргументів про перевагу України у галузі безпілотників, стверджуючи, що українські війська мають значну кількісну перевагу в дронах з видом від першої особи та операторах таких дронів.

Він також зазначив, що українські штурмові групи мають у 3, а то й у 4 рази більше дронів, ніж російські, а механізовані підрозділи – у 6 або навіть у 10 разів більше безпілотників.

В Україні існують спеціалізовані та централізовані підрозділи дронів. Це дозволяє краще інтегрувати можливості розвідки та атаки в основні тактичні маневри. Водночас росіяни не мають централізованої системи управління дронами та достатніх можливостей РЕБ.

Інший кремлівський коментатор зазначав, що спеціалізовані українські підрозділи дронів активно знищують незахищену російську бронетехніку, ускладнюючи наступальні дії в районі Авдіївки в Донецькій області.

Він акцентував, що постачання дронів та необхідних систем радіоелектронної боротьби російським силам відбувається на волонтерських засадах – тобто без централізованого механізму постачання, що відбивається на боєздатності військових.

Як констатує Інститут вивчення війни, гонка озброєнь є ключовою для розвитку бойових засобів у сучасній війні. Українській армії вдалось адаптуватись до бойових дій та інтегрувати нові технології. Кремлівське військо, вочевидь, намагатиметься не відставати.

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У цьому ж звіті ISW згадував про роль Російської православної церкви у русифікації українських дітей. За словами експертів, священники РПЦ змушують депортованих неповнолітніх позбуватися власної ідентичності, що можна кваліфікувати як акт геноциду.