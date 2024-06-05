Российские военкоры жалуются из-за дронов и РЭБ Украины: ISW рассказал о слабых звеньях врага

Аналитики отмечают преимущество украинских военных в использовании дронов и РЭБ. В целом происходят быстрые инновационные изменения в тактике и технологиях, которые влияют на ведение боевых действий в Украине.

Один из российских военкоров, что ранее был военным инструктором, опубликовал перечень вызовов, с которыми сталкивается Россия. По его словам, путинские солдаты пытаются бороться с украинскими БПЛА, а эффективное использование дронов является ключевым в способности ВСУ отражать наступления.

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Гонки вооружений между Украиной и Россией

Вражеский военкор выдвинул шесть аргументов о преимуществе Украины в области беспилотников, утверждая, что украинские войска имеют значительное количественное преимущество в дронах с видом от первого лица и операторах таких дронов.

Он также отметил, что украинские штурмовые группы имеют в 3, а то и в 4 раза больше дронов, чем российские, а механизированные подразделения – в 6 или даже в 10 раз больше беспилотников.

В Украине существуют специализированные и централизованные подразделения дронов. Это позволяет лучше интегрировать возможности разведки и атаки в основные тактические маневры. В то же время россияне не имеют централизованной системы управления дронами и достаточных возможностей РЭБ.

Другой кремлевский комментатор отмечал, что специализированные украинские подразделения дронов активно уничтожают незащищенную российскую бронетехнику, усложняя наступательные действия в районе Авдеевки в Донецкой области.

Он акцентировал, что поставки дронов и необходимых систем радиоэлектронной борьбы российским силам происходят на волонтерских началах – то есть без централизованного механизма поставки, что отражается на боеспособности военных.

Как констатирует Институт изучения войны, гонка вооружений является ключевой для развития боевых средств в современной войне. Украинской армии удалось адаптироваться к боевым действиям и интегрировать новые технологии. Кремлевское войско, очевидно, будет пытаться не отставать.

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В этом же отчете ISW упоминал о роли Русской православной церкви в русификации украинских детей. По словам экспертов, священники РПЦ заставляют депортированных несовершеннолетних избавляться от собственной идентичности, что можно квалифицировать как акт геноцида.