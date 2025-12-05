Укр Рус
5 грудня, 22:02
Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", – Defence Express

Сергій Попович
Основні тези
  • Україна могла отримати ракети APKWS II для F-16, які значно здешевшують збиття "Шахедів".
  • Вартість ракети APKWS II становить 30 тисяч доларів, що значно дешевше порівняно з AIM-9 та AIM-120.

Україна могла отримати нові ракети до своїх F-16. Вони значно здешевшують збиття "Шахедів".

Вартість ракети APKWS II оцінюється всього у 30 тисяч доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

Які ракети до F-16 могла отримати Україна?

Україна могла отримати ракети APKWS II для своїх винищувачів F-16. На одному з пабліків на літаку з фото помітили блоки LAU-131 для Hydra-70. Вони можуть використовувати комплект з 14 ракет APKWS II з напівактивним лазерним наведенням.

Вартість однієї такої ракети цінюється всього у 30 тисяч доларів, тоді як ціни на AIM-9 та AIM-120 вимірюються мільйонами.

Також було помічено підвісний контейнер, який, ймовірно, є AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, що призначений для надання цілевказання за допомогою лазера.


Встановлений на винищувачі F-16 контейнер AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Яка з країн Європи суттєво зменшить військову допомогу Україні?

  • У бюджеті Данії на 2026 рік передбачено 9,4 мільярда данських крон на військову підтримку України. Це помітно менше, ніж у 2025 році, коли допомога становила 16,5 мільярда крон (2,21 мільярда євро). Це значно нижче за показник 2024 року – майже 19 мільярдів крон (2,54 мільярда євро).

  • Данія залишається країною, яка надала Україні найбільшу підтримку у співвідношенні до власного ВВП.