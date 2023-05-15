НАТО намагається подолати розбіжності щодо членства України, – WP

За декілька тижнів до того, як лідери країн НАТО зустрінуться на саміті, аби закріпити плани зміцнення оборони Альянсу проти Росії, активізувалися дискусії. Захід намагаються подолати розбіжності щодо членства нашої держави.

Країни Альянсу заблоковані в переговорах щодо визначення наступних кроків на шляху України до вступу в НАТО. Річ у тім, що члени намагаються подолати розбіжності щодо того, як швидко Київ повинен бути "підтягнутий під трансатлантичний щит безпеки в період гострої ворожнечі з Росією". Про це повідомляє впливова американська газета.

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Дискусії активізувалися незадовго до саміту

Видання зазначає, що дискусії активізувалися за кілька тижнів до того, як лідери країн НАТО 11 – 12 липня зберуться у Вільнюсі. Зокрема, аби закріпити плани зміцнення оборони проти російського агресора

Офіційні особи з країн НАТО, багато з яких говорили на умовах анонімності, щоб детально розповісти про делікатні дипломатичні дискусії, заявили, що серед 31 члена альянсу є консенсус, що попри підтримку Києва, НАТО не надсилатиме Україні офіційного запрошення приєднатися 11 –12 липня до зустрічі,

– зазначає WP.

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Обговорення щодо членства України тривають

Країни Східної Європи наполягають на конкретних кроках, включаючи потенційну відданість часовим рамкам для вступу України. Тим часом США та деякі держави Західної Європи виступають за менші кроки, зокрема, бюрократичне підвищення до органу НАТО – Україна або рішення про подальше розширення технічної підтримки Альянсу для оборонного сектору нашої держави.

Вільнюський саміт не буде історичним без рішення про майбутнє України в Альянсі,

– заявила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

Попри труднощі, пов'язані зі вступом держави, яка перебуває у розпалі великої війни, Україна вважає, що НАТО "має визначити шлях нашого членства та задати алгоритм руху до вступу, замість чергового повторення заяви про "політику відчинених дверей", підкреслила Галібаренко. Та додала, що цього недостатньо.

Високопосадовець Міноборони Естонії Туулі Данетон зазначив, що Вільнюський саміт дає можливість надіслати Україні сильний сигнал: "Після всіх страждань, які вони пережили, їх місце – у НАТО, і вони більш ніж раді приєднатися".

Тим часом офіційні особи країн Балтії запропонували, аби Альянс, окрім повторення формули 2008 року, згідно з якою Україна отримає вступ у невизначений термін, надіслав офіційне запрошення до членства у Вільнюсі, або ж запустив процес встановлення часових меж і конкретних умов для вступу, навіть якщо знадобиться більше часу через війну.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавский заявив, що його "список бажань" для Вільнюса включає "забезпечення відповідного шляху" для України до НАТО. Також зазначив, що напередодні саміту обговорюється "рівень політичної волі" щодо того, як швидко діяти.

Попри різні погляди, офіційні особи наголосили на важливості проєктування єдності.

"Мета між теперішнім часом і Вільнюсом полягає в тому, щоб досягти угоди, яка демонструє єдність і відчутну підтримку України, підтримує політику відкритих дверей і демонструє прогрес на шляху до членства, поважаючи при цьому занепокоєння деяких країн-членів", – сказав британський дипломат.

Натомість високопосадовець Міноборони Естонії зазначив, що Кремль також дуже уважно стежить за здатністю Північноатлантичного альянсу залишатися єдиним.

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