НАТО пытается преодолеть разногласия относительно членства Украины, – WP

За несколько недель до того, как лидеры стран НАТО встретятся на саммите, чтобы закрепить планы по укреплению обороны Альянса против России, активизировались дискуссии. Запад пытается преодолеть разногласия по поводу членства нашего государства.

Страны Альянса заблокированы в переговорах по определению следующих шагов на пути Украины к вступлению в НАТО. Дело в том, что члены пытаются преодолеть разногласия по поводу того, как быстро Киев должен быть "подтянут под трансатлантический щит безопасности в период острой вражды с Россией". Об этом сообщает влиятельная американская газета.

Читайте также Мы реалисты, – Зеленский рассказал, чего Украина хочет от НАТО

Дискуссии активизировались незадолго до саммита

Издание отмечает, что дискуссии активизировались за несколько недель до того, как лидеры стран НАТО 11 – 12 июля соберутся в Вильнюсе. В частности, чтобы закрепить планы по укреплению обороны против российского агрессора.

Официальные лица из стран НАТО, многие из которых говорили на условиях анонимности, чтобы подробно рассказать о деликатных дипломатических дискуссиях, заявили, что среди 31 члена альянса есть консенсус, что, несмотря на поддержку Киева, НАТО не будет посылать Украине официальное приглашение присоединиться 11 – 12 июля к встрече,

– отмечает WP.

Смотрите также Отдаст ли Эрдоган власть "без крови": к чему готовиться Украине после выборов в Турции

Обсуждения относительно членства Украины продолжаются

Страны Восточной Европы настаивают на конкретных шагах, включая потенциальную преданность временным рамкам вступления Украины. Тем временем США и некоторые государства Западной Европы выступают за меньшие шаги, в частности, бюрократическое повышение до органа НАТО – Украина или решение о дальнейшем расширении технической поддержки Альянса для оборонного сектора нашего государства.

Вильнюсский саммит не будет историческим без решения о будущем Украины в Альянсе,

– заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

Несмотря на трудности, связанные с вступлением государства, находящегося в разгаре войны, Украина считает, что НАТО "должно определить путь нашего членства и задать алгоритм движения к вступлению, вместо очередного повторения заявления о "политике открытых дверей", подчеркнула Галибаренко. Она добавила, что этого недостаточно.

Высокопоставленный чиновник Минобороны Эстонии Туули Данетон отметил, что Вильнюсский саммит дает возможность послать Украине сильный сигнал: "После всех переживших их страданий их место – в НАТО, и они более чем рады присоединиться".

Между тем официальные лица стран Балтии предложили, чтобы Альянс, кроме повторения формулы 2008 года, согласно которой Украина получит вступление в неопределенный срок, направил официальное приглашение к членству в Вильнюсе, или запустил процесс установления временных границ и конкретных условий для вступления, даже если понадобится больше времени из-за войны.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его "список желаний" для Вильнюса включает в себя "обеспечение соответствующего пути" для Украины в НАТО. Также отметил, что в преддверии саммита обсуждается "уровень политической воли" относительно того, как быстро действовать.

Несмотря на разные взгляды, официальные лица отметили важность проектирования единства.

"Цель между нынешним временем и Вильнюсом состоит в том, чтобы достичь соглашения, которое демонстрирует единство и ощутимую поддержку Украины, поддерживает политику открытых дверей и демонстрирует прогресс на пути к членству, уважая при этом беспокойство некоторых стран-членов", – сказал британский дипломат.

В то же время чиновник Минобороны Эстонии отметил, что Кремль также очень внимательно следит за способностью Североатлантического альянса оставаться единым.

Советуем узнать Тайный торговец смертью: как Россия обходит санкции и наращивает военную силу – расследование