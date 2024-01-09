Кримський міст потрібно "упідводнити", – військовий експерт сказав, що для цього потрібно

У своєму інтерв'ю для The Economist Володимир Зеленський зазначив, що у 2024 році бойові дії можуть бути сконцентрованими довкола Кримського півострова. Відповідно, саме від наявності у Силах оборони далекобійних ракет ATACMS і Taurus в достатній кількості буде багато чого залежати.

Такою думкою із 24 Каналом поділився військовий експерт Петро Черник. Він переконаний, що для реалізації стратегічного задуму на 2024 рік потрібно не просто знищити Кримський міст, а й тримати під вогневим контролем усі можливі шляхи із Росії на півострів.

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Які умови потрібні для успіху в Криму

Останні успішні операції Сил оборони в Криму лише підтвердили серйозність українських намірів щодо його деокупації. І на першому етапі до цієї мети важливо знищити ворожу логістику.

"Я прихильник того, що Кримський міст потрібно "упідводнити" за допомогою великого ракетного залпу. Саме великого, бо 1 – 2 ракети можуть його пошкодити, але не вирішити проблему фундаментально", – припустив Черник.

Кримський міст, перекинутий через Керченську протоку, має довжину в 18 кілометрів. Відповідно, для того, щоб його знищити, потрібно повністю зруйнувати кілька його секцій. Але що більш важливо, після цього буде потрібно постійно тримати цю споруду під вогневим контролем, щоб агресор не зумів її відновити.

"(Потрібно – 24 Канал), щоб як мінімум кілька місяців ніщо в Крим не могло бути довезеним. Зараз одна залізнична гілка (Кримського мосту – 24 Канал) довозить до 90% (усього спорядження)", – зазначив військовий експерт.

У випадку, якщо міст вдасться знищити, Росії залишиться хіба що покладатися на свої великі десантні кораблі. Ці цілі також повинні бути знищеними задля повної ізоляції Кримського півострова, але, як і у випадку з мостом, без далекобійних ракет тут не обійтись.

При адекватному плануванні, ці завдання є підйомними. Але підкреслюю, що кількість ракет матиме значення. 1 – 2 далекобійні ракети можуть приносити хороші новини у знищенні якихось об'єктів, однак Кримський міст буде під вогневим контролем лише тоді, коли Україна матиме сотні таких ракет, – наголосив Черник.

Попри те, що і ATACMS, і Taurus є прекрасними зразками західної зброї, вона не застрахована від збиття російською протиповітряною обороню. Зокрема, російські спроможності в радіоелектронній боротьбі можуть завадити наведенню ракет.

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