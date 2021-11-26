Україна в ОБСЄ порівняла поведінку Росії з СРСР перед нападом на Фінляндію

Збільшення кількості російських військ біля кордону України, а також кремлівські заяви про "підготовку України до війни" нагадують "Майнільську провокацію". У 1939 році радянське керівництво використало її як формальний привід для початку війни з Фінляндією.

Загострення відбувається напередодні річниці провокації 1939 року

Небажання Росії продовжувати дипломатичний діалог викликає занепокоєння щодо її справжніх намірів. Про це заявив представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання ОБСЄ 25 листопада.

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За його словами, збільшилася й кількість обстрілів на Донбасі. Це викликає занепокоєння в української сторони та наших міжнародних партнерів.

Загальна чисельність збройних сил Росії на українському напрямку наразі перевищує 93 тисячі бійців. При цьому, російське командування продовжує нарощувати бойову готовність своїх двох армійських корпусів на окупованому Донбасі. Їхня чисельність становить 35,5 тисячі осіб.

Водночас ми спостерігаємо сплеск російської дезінформації та нову хвилю хибних звинувачень на адресу України у нібито підготовці військової провокації в напрямку Донбасу чи Криму,

– додав Цимбалюк.

Він наголосив, що Росія почала погрожувати Україні. Мовиться про заяву секретаря Радбезу Миколи Патрушева про те, що "в Україні може спалахнути будь-якої миті".

На думку Цимбалюка, дуже символічно, що Росія висуває безглузді звинувачення на адресу України напередодні річниці "Майнільської провокації".

"26 листопада 1939 року біля радянського села Майніла було вбито кілька радянських прикордонників. Радянський Союз влаштував цю "операцію під чужим прапором" як привід, щоб "легітимізувати" початок так званої Зимової війни. Добре відомий сценарій повертається до вжитку", – пояснив представник України в ОБСЄ.

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Що відомо про "Майнільський інцидент" Провокація СРСР була спрямована на те, щоб розірвати договір про ненапад з Фінляндією. Так, радянське керівництво заявило, що фінська артилерія обстріляла радянський полк. Через це, мовляв, загинули 4 військових.



Уряд Фінляндії заперечив обстріли та запропонував провести спільне розслідування, однак Москва не погодилася. 29 листопада 1939 року СРСР розірвав із Фінляндією дипломатичні відносини, а наступного дня розпочав бойові дії біля кордону держави.

Джерело: Провокація СРСР була спрямована на те, щоб розірвати договір про ненапад з Фінляндією. Так, радянське керівництво заявило, що фінська артилерія обстріляла радянський полк. Через це, мовляв, загинули 4 військових.Уряд Фінляндії заперечив обстріли та запропонував провести спільне розслідування, однак Москва не погодилася. 29 листопада 1939 року СРСР розірвав із Фінляндією дипломатичні відносини, а наступного дня розпочав бойові дії біля кордону держави.Джерело: Вікіпедія

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