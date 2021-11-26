Украина в ОБСЕ сравнила поведение России с СССР перед нападением на Финляндию

Увеличение количества российских войск у границы Украины, а также кремлевские заявления о "подготовке Украины к войне" напоминают "Майнильскую провокацию". В 1939 году советское руководство использовало ее как формальный повод для начала войны с Финляндией.

Обострение происходит накануне годовщины провокации 1939 года

Нежелание России продолжать дипломатический диалог вызывает беспокойство относительно ее истинных намерений. Об этом заявил представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания ОБСЕ 25 ноября.

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По его словам, увеличилось и количество обстрелов на Донбассе. Это вызывает беспокойство у украинской стороны и наших международных партнеров.

Общая численность вооруженных сил России на украинском направлении сейчас превышает 93 тысячи бойцов. При этом российское командование продолжает наращивать боевую готовность своих двух армейских корпусов на оккупированном Донбассе. Их численность составляет 35,5 тысячи человек.

В то же время мы наблюдаем всплеск российской дезинформации и новую волну ложных обвинений в адрес Украины в якобы подготовке военной провокации в направлении Донбасса или Крыма,

– добавил Цимбалюк.

Он подчеркнул, что Россия начала угрожать Украине. Речь идет о заявлении секретаря Совбеза Николая Патрушева о том, что "в Украине может вспыхнуть в любой момент".

По мнению Цимбалюка, очень символично, что Россия выдвигает нелепые обвинения в адрес Украины накануне годовщины "Майнильской провокации".

"26 ноября 1939 года возле советской деревни Майнила были убиты несколько советских пограничников. Советский Союз устроил эту "операцию под чужим флагом как предлог, чтобы "легитимизировать" начало так называемой Зимней войны. Хорошо известный сценарий возвращается к употреблению", – пояснил представитель Украины в ОБСЕ.

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Что известно о "Майнильском инциденте"

Провокация СССР была направлена на то, чтобы расторгнуть договор о ненападении с Финляндией. Так, советское руководство заявило, что финская артиллерия обстреляла советский полк. Из-за этого, мол, погибли 4 военных.



Правительство Финляндии отрицало обстрелы и предложило провести совместное расследование, однако Москва не согласилась. 29 ноября 1939 года СССР разорвал с Финляндией дипломатические отношения, а на следующий день начал боевые действия у границы государства.

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Провокация СССР была направлена на то, чтобы расторгнуть договор о ненападении с Финляндией. Так, советское руководство заявило, что финская артиллерия обстреляла советский полк. Из-за этого, мол, погибли 4 военных.Правительство Финляндии отрицало обстрелы и предложило провести совместное расследование, однако Москва не согласилась. 29 ноября 1939 года СССР разорвал с Финляндией дипломатические отношения, а на следующий день начал боевые действия у границы государства.Источник: Википедия

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