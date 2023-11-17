Росія вдарила по цивільному кораблю: чого бракує Україні для контролю над Чорним морем

Великою перемогою України над агресором стала зміна балансу сил у Чорному морі з майже повністю підконтрольного Росії до небезпечності перебування її флоту в Криму. А втім, супротивник ще здатен загрожувати своїм флотом Україні.

Про це 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко. Він погоджується із тезою Володимира Зеленського про те, що Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі, однак зазначає, що паритету з морськими силами агресора ще не досягнуто.

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Ситуація на Чорному морі

Протягом останніх 5 місяців Україна активізувала застосування морських та повітряних дронів у комбінації з крилатими ракетами. Такі атаки мають суттєвий вплив на супротивника, який за підсумком цих ударів був змушений перебазувати свої найновіші кораблі до Новоросійська. Йдеться про 2 фрегати, 5 корветів та 2 підводних човна, які є носіями ракет "Калібр".

Чому окупанти зазнають поразок на морі Росія покладається на військові концепції часів Холодної війни, коли великі кораблі мали вести морський бій у відкритому океані. А у випадку бойових дій на Чорному морі виявилось, що навіть маленькі дрони можуть застати громіздкі російські кораблі зненацька й змусити їх відступити. Однак морські дрони не здатні повністю знищити великі російські судна, а лише вивести їх з ладу на декілька тижнів.

"Росія витрачає досить серйозні резерви для того, щоб посилювати оборону пунктів базування свого флоту. Однак до досягнення паритету із агресором нам іще далеко, бо він усе ще має перевагу над Україною за кількісними показниками", – зазначив Риженко.

Росія має у своєму розпорядженні сотні ракет авіаційного та морського базування, які вона може використовувати для атак на український Південь. На жаль, Росія досі має можливості перешкоджати судноплавству в північно-західній частині Чорного моря, завдаючи терористичних ударів по суднах в українських берегових водах.

Андрій Риженко про хід війни в Чорному морі: дивіться відео

Також не варто списувати з рахунків і можливості агресора щодо атак українських об’єктів ракетами "Калібр". І хоча востаннє Росія вдавалася до цього ще 6 серпня, однак загроза їхнього застосування взимку є суттєвою.

Чого ще потребує Україна

Для того, щоб досягти повного паритету на Чорному морі, Україні не обійтися без збільшення надводного флоту. Він потрібний передовсім для того, щоб контролювати територіальні води України.

"Це можуть бути й невеликі та маневрені катери в кількадесят метрів, які було б важко виявити супротивнику і які б могли базуватися в безпечних місцях. Наявність такого москітного флоту суттєво б збільшила можливості ВМС України для контролю північно-західної частини Чорного моря", – переконаний капітан запасу.

Як Україна перехоплювала ініціативу на Чорному морі

Протягом першого року війни Росія практично повністю домінувала в Чорному морі й навіть захопила острів Зміїний, розглядаючи його як плацдарм для подальшого наступу. Але Сили оборони змогли вибити агресора з цього важливо пункту, використовуючи далекобійну артилерію та "Байрактари".

У відповідь на загрозу з моря Україна розробила інноваційну зброю – морські дрони, що здатні вражати кораблі ворога за сотні кілометрів від українського берега. Це стало другим важливим посиленням українського Причорномор'я після налагодження роботи протикорабельних комплексів "Нептун" та "Гарпун".

Водночас влітку агресор вирішив припинити участь у зерновій угоді, яка забезпечувала Україні можливість експортувати свою агропродукцію. Також Росія попередила, що буде здійснювати на свій розсуд перевірку й ураження будь-яких кораблів, що прямуватимуть до України.

У відповідь на погрози агресора, Україна почала активніше застосовувати морські дрони, уразивши ними близько десяти плавзасобів ворога, зокрема і в Керчі та Новоросійську. Фіналізувало ж українську потужність отримання та виготовлення ракет, що здатні завдавати ударів по Кримському півострову, зокрема – по Севастополю.

Згідно відкритих джерел, в бойовому складі українського флоту знаходяться 4 патрульні катери, 8 артилерійських катерів, 2 десантні катери й ще до десятка інших кораблів. На додачу до цього, підписані контракти та домовленості передбачають, що в майбутньому Україна отримає 2 корвети, побудовані в Туреччині, 13 вживаних патрульних катерів американського виробництва та 4 мінні тральщики від Великої Британії та Нідерландів.