Россия ударила по гражданскому кораблю: чего не хватает Украине для контроля над Черным морем

Большой победой Украины над агрессором стало изменение баланса сил в Черном море с почти полностью подконтрольного России до опасности пребывания ее флота в Крыму. Впрочем, противник еще способен угрожать своими кораблями Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко. Он соглашается с тезисом Владимира Зеленского о том, что Украина смогла перехватить инициативу в Черном море, однако отмечает, что паритет с морскими силами агрессора еще не достигнут.

Смотрите также Россия в панике опрокидывает корабли из Крыма в Новороссийск: побег зафиксировали на фото

Ситуация на Черном море

В последние 5 месяцев Украина активизировала применение морских и воздушных дронов в комбинации с крылатыми ракетами. Такие атаки оказывают существенное влияние на противника, который по итогам этих ударов был вынужден перебазировать свои новейшие корабли в Новороссийск. Речь идет о 2 фрегатах, 5 корветах и 2 подлодках, которые являются носителями ракет "Калибр".

Почему оккупанты терпят поражение на море Россия возлагается на военные концепции времен Холодной войны, когда большие корабли должны были вести морское сражение в открытом океане. А в случае боевых действий на Черном море оказалось, что даже маленькие дроны могут застать громоздкие российские корабли врасплох и заставить их отступить. Однако морские дроны не способны полностью уничтожить крупные российские судна, а лишь вывести их из строя на некоторое время.

"Россия тратит достаточно серьезные резервы для того, чтобы усиливать оборону пунктов базирования своего флота. Однако до достижения паритета с агрессором нам еще далеко, потому что у него все еще есть преимущество над Украиной по количественным показателям", – отметил Рыженко.

Россия располагает сотнями ракет авиационного и морского базирования, которые она может использовать для атак на украинский Юг. К сожалению, Россия до сих пор имеет возможность препятствовать судоходству в северо-западной части Черного моря, нанося террористические удары по судам в украинских береговых водах.

Андрей Рыженко о ходе войны в Черном море: смотрите видео

Также не стоит списывать со счетов и возможности агрессора по атакам украинских объектов ракетами "Калибр". И хотя в последний раз Россия прибегала к этому еще 6 августа, однако угроза их применения зимой существенна.

В чем еще нуждается Украина

Для того чтобы достичь полного паритета на Черном море, Украине не обойтись без увеличения надводного флота. Он нужен прежде всего, для того, чтобы контролировать территориальные воды Украины.

"Это могут быть и небольшие и маневренные катера в несколько десятков метров, которые было бы трудно обнаружить противнику и которые могли бы базироваться в безопасных местах. Наличие такого москитного флота существенно бы увеличило возможности ВМС Украины для контроля северо-западной части Черного моря", – убежден капитан запаса.

Как Украина перехватывала инициативу на Черном море

В первый год войны Россия практически полностью доминировала в Черном море и даже захватила остров Змеиный, рассматривая его как плацдарм для дальнейшего наступления. Но Силы обороны смогли выбить агрессора с этого важного пункта, используя дальнобойную артиллерию и "Байрактары".

В ответ на угрозу с моря Украина разработала инновационное оружие – морские дроны, способные поражать корабли врага в сотнях километров от украинского берега. Это стало вторым важным усилением украинского Причерноморья после подготовки к работе противокорабельных комплексов "Нептун" и "Гарпун".

В то же время, летом агрессор решил прекратить участие в зерновом соглашении, которое обеспечивало Украине возможность экспортировать свою агропродукцию. Также Россия предупредила, что будет осуществлять по своему усмотрению проверку или поражения любых кораблей, направляющихся в Украину.

В ответ на угрозы агрессора Украина стала активнее применять морские дроны, поразив ими около десяти плавсредств врага, в том числе и в Керчи и Новороссийске. Финализировало же украинскую мощь получение и изготовление ракет, способных наносить удары по Крымскому полуострову, в частности – по Севастополю.

Согласно открытым источникам, в боевом составе украинского флота находятся 4 патрульных катера, 8 артиллерийских катеров, 2 десантных катера и еще до десятка других кораблей. Вдобавок к этому, подписанные контракты и договоренности предполагают, что в будущем Украина получит 2 корвета, построенных в Турции, 13 подержанных патрульных катеров американского производства и 4 минных тральщика от Великобритании и Нидерландов.