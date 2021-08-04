Україна подала запит на приєднання до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО
Джерело:РНБО
Київ подав офіційний запит щодо приєднання до роботи Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО. У Раді з нацбезпеки й оборони очікують, що це може стати важливим кроком на шляху до повноправного членства в Альянсі.
Напередодні до Естонії, де базується центр, приїжджала делегація Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО.
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Україна хоче до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО
На зустрічі із державним секретарем Міністерства оборони Естонії Кусті Салмом українські представники обговорили шляхи поглиблення практичної співпраці обох країн у сфері кібербезпеки.
Зокрема, сторони обговорили перспективи залучення України до роботи Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).
Від імені секретаря РНБО України Олексія Данілова українська сторона виступила з офіційним запитом на приєднання до CCDCOE,
– йдеться у заяві.
У Раді з нацбезпеки зазначили, що залучення України до роботи центру може стати важливим кроком на шляху до повноправного членства в НАТО.
Об'єднаний центр з кібероборони НАТО: що про нього відомо
- Центр має акредитацію в Альянсі, хоча формально не входить до командної структури. Він впливає на дії НАТО у сфері кіберзахисту.
- Структуру заснували 7 країн, наразі вона налічує 20 учасників – 17 членів НАТО та 3 країни-партнери.
- У центрі разом працюють військові, цивільні, представники уряду.
- Його робота сфокусована на 3 головних напрямках: дослідження, тренування та навчання.