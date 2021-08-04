Украина подала запрос на присоединение к Объединенному центру по киберобороне НАТО

4 августа 2021 , 15:53
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Источник:

СНБО

Киев подал официальный запрос о присоединении к работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО. В Совете по нацбезопасности и обороне ожидают, что это может стать важным шагом на пути к полноправному членству в Альянсе.

Накануне в Эстонию, где базируется центр, приезжала делегация Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО.

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Украина хочет в Объединенный центр по киберобороне НАТО

На встрече с государственным секретарем Министерства обороны Эстонии Кусти Салмом украинские представители обсудили пути углубления практического сотрудничества двух стран в сфере кибербезопасности.

В частности, стороны обсудили перспективы привлечения Украины к работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE).

От имени секретаря СНБО Украины Алексея Данилова украинская сторона выступила с официальным запросом на присоединение к CCDCOE,
– говорится в заявлении.

В Совете по нацбезопасности отметили, что привлечение Украины к работе центра может стать важным шагом на пути к полноправному членству в НАТО.

Объединенный центр по киберобороне НАТО: что о нем известно

  • Центр имеет аккредитацию в Альянсе, хотя формально не входит в командную структуру. Он влияет на действия НАТО в сфере киберзащиты.
  • Структуру основали 7 стран, пока она насчитывает 20 участников – 17 членов НАТО и 3 страны-партнера.
  • В центре вместе работают военные, гражданские, представители правительства.
  • Его работа сфокусирована на 3 главных направлениях: исследования, тренировки и обучение.
Автор: Наталія Пристанська