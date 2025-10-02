Україна повернула з полону 185 захисників та 20 цивільних
- Україна повернула з російського полону 185 військових та 20 цивільних, більшість з яких перебувала у неволі з 2022 року.
- Серед звільнених є оборонці Маріуполя, "Азовсталі" та ЧАЕС; Зеленський заявив, що всі вони отримають необхідну допомогу.
Україні вдалося повернути з російського полону ще 185 наших захисників у четвер, 2 жовтня. Ба більше, також вдалося визволити 20 цивільних осіб.
Більшість із них перебувала у неволі ще з 2022 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на українського президента Володимира Зеленського.
Кого повернули у рамках обміну?
Президент України повідомив деталі нового обміну полоненими. Серед них є як і наші військові, так і цивільні особи, яких Росія тривалий час тримала у неволі.
Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей,
– написав він.
Обмін полоненими 2 жовтня / Фото Володимира Зеленського
Володимир Зеленський запевнив, що усім їм нададуть необхідну допомогу. Серед звільнених військових є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", а також Чорнобильської АЕС. Більшість із них була у полоні ще з 2022 року.
"Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх", – наголосив український президент.
Що відомо про попередні обміни?
Попередній обмін полоненими відбувся 24 серпня, на День Незалежності України. Тоді вдалося повернути воїнів Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільних осіб.
А 14 серпня на Батьківщину у рамках 67 обміну полоненими повернулися 84 українці, серед яких були цивільні та військові. Серед звільнених цивільних були й ті, кого утримували ще з 2014, 2016 та 2017 років.
До слова, 18 вересня Україні повернули 1 тисячу тіл, які за твердженням Росії належать українським військовим. Наголошували, що невдовзі проведуть усі потрібні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.