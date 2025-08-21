Україна розробила власну ракету "Фламінго", яка може летіти на відстань 3 тисячі кілометрів. Президент України Володимир Зеленський вже повідомив про її успішне застосування. Вона має стратегічне значення, тому не варто використовувати її для оперативно-тактичних цілей.

Про це в етері 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що для цілей на малих відстанях Україна використовує інші засоби. Натомість "Фламінго" успішно може літати до Росії.

Для яких ударів підходять ракети "Фламінго"?

Колишній офіцер Повітряних сил пояснив, що ракети "Фламінго" можуть збивати російські цілі під час масованих атак. Однак вони найкраще підходять для ударів по виробничих потужностях ворога на території Росії. Тонна вибухівки, яку має ракета, дозволяє знищити цілий цех та зупинити виробництво на тривалий час.

"Поки що немає багато інформації в безпекових рамках. Ми розуміємо, що ворог, атакуючи навіть Захід України, намагається шукати будь-які складові наших виробництв, які ми можемо залучати до роботи щодо таких ракет", – сказав він.

За словами Храпчинського, раніше на Харківському авіаційному заводі Україна мала можливості для виготовлення балістичних та крилатих ракет. Тому наша країна має потужності для виробництва "Фламінго", головне завдання – масштабування, щоб завдавати ударів по важливих об'єктах країни-агресорки.

Наприклад, ціллю може бути Казань, де росіяни ремонтують свою стратегічну авіацію, а також промислово-виробнича зона Алабуга, яке є основним постачальником "Шахедів" в Росії.

Що відомо про ракету "Фламінго"?