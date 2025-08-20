Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NOS.

Навіщо Нідерланди перекидають ППО до Польщі?

Нідерланди передадуть Польщі системи протиповітряної оборони Patriot разом із 300 військовими. Їхнім головним завданням стане захист логістичного центру військової допомоги НАТО для України.

Як повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, підрозділ матиме три різні можливості. Окрім комплексів Patriot, розгортаються системи NASAMS та засоби протидії безпілотникам.

Це розгортання сприяє досягненню трьох важливих цілей: захисту території НАТО, стримування російської агресії та надання постійної підтримки Україні. Таким чином, ми максимально тримаємо російську загрозу на відстані,

– сказав міністр Брекельманс.

