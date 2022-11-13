"Україна звільняє не лише себе": як вірмени ставляться до війни, розв'язаної Росією

Україна вже 9 місяць протистоїть повномасштабному російському вторгненню. У Вірменії вважають, що наша країна виборює не лише власну свободу, а й усіх пострадянських країн.

Про це 24 каналу сказав член Ради Національного демократичного полюсу Вірменії Ваге Гаспарян. На його думку, нині де-факто відбувається остаточний і безповоротний розпад СРСР чи російської імперії.

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Україна бореться за деокупацію пострадянських країн

Гаспарян зазначив, що грамотна й тямуща частина вірменського народу, звісно, симпатизує Україні, яка зазнала нападу з боку Російської Федерації.

Взагалі потрібно сказати, що Україна зараз звільняє не лише себе, але й усі пострадянські країни, будучи фронтменом боротьби за деокупацію,

– заявив член Ради Національного демократичного полюсу Вірменії.

Тому що, пояснив він, те, що відбулося у 1991 році, – це був лише частковий розпад Радянського Союзу, тобто тільки де-юре. Реальну ж незалежність здобули лише прибалтійські країни, а решта пострадянських республік у результаті такого собі компромісу із Заходом були віддані у цілковите розпорядження Кремля.

Утворилися такі формування, як СНД, ЄврАзЕС, ОДКБ, які є фактично реінкарнацією, ребрендингом, переформатуванням Радянського Союзу,

– сказав Гаспарян.

За його словами, нинішні події, – це той самий розпад СРСР чи російської імперії, який уже відбувається де-факто, безповоротно та остаточно. А Україна перебуває на передовій боротьби за реальну деокупацію пострадянських країн.

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