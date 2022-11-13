"Украина освобождает не только себя": как армяне относятся к войне, развязанной Россией
Украина уже 9 месяцев противостоит полномасштабному российскому вторжению. В Армении считают, что наша страна борется не только за собственную свободу, а и за всех постсоветских стран.
Об этом 24 каналу сказал член Совета Национального демократического полюса Армении Ваге Гаспарян. По его мнению, в настоящее время де-факто происходит окончательный и безвозвратный распад СССР или российской империи.
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Украина борется за деоккупацию постсоветских стран
Гаспарян отметил, что грамотная и мыслящая часть армянского народа, конечно, симпатизирует Украине, подвергшейся нападению со стороны Российской Федерации.
Вообще нужно сказать, что Украина сейчас освобождает не только себя, но и все постсоветские страны, являясь фронтменом борьбы за деоккупацию,
– заявил член Совета Национального демократического полюса Армении.
Потому что, объяснил он, произошедшее в 1991 году – это был лишь частичный распад Советского Союза, то есть только де-юре. Реальную же независимость обрели только прибалтийские страны, а остальные постсоветские республики в результате такого компромисса с Западом были отданы в полное распоряжение Кремля.
Образовались такие формирования, как СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, являющиеся фактически реинкарнацией, ребрендингом, переформатированием Советского Союза,
– сказал Гаспарян.
По его словам, нынешние события – это тот же распад СССР или российской империи, который уже происходит де-факто, безвозвратно и окончательно. А Украина находится на передовой борьбе за реальную деоккупацию постсоветских стран.
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Влияние России на Армению: что известно
- В сентябре в Армении продолжились протесты после очередного обострения на границе с Азербайджаном. В Ереване также потребовали, чтобы Армения вышла из так называемой ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности).
- Никол Пашинян сообщил, что Армения ожидает от союзников четкой политической оценки конфликта с Азербайджаном. Ереван заявил, при каких обстоятельствах может выйти из ОДКБ.
- Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок заявил, что ранее Армения имела неплохие перспективы на вступление в Европейский Союз. Однако дискредитировала себя членством в ОДКБ и постоянными заигрываниями с Россией.