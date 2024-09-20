"Стріляти потрібно у бік Москви": як Україна змогла перебудувати фронт

Операція у Курській області відкрила для України можливості, на які раніше навіть не доводилося сподіватися. Майстерний наступ зміг змінити архітектуру фронту на війні.

Путін хоче якомога швидше витіснити ЗСУ з Курщини, але поки результатів немає. Про подальші перспективи розширення фронту та створення буферної зони у Росії 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт.

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Зміна архітектури фронту

Наступ на Курську область став для росіян неочікуваністю, яку вдало використали українські військові. Переваги утримування контролю над частиною російської території є не лише на тактичному рівні.

Нам давно потрібно було ламати архітектуру фронту. Росіяни нав'язали невигідне для нас, але вигідне для них розташування фронту. Вони розвернули фронт на південь від Москви. Грубо кажучи, ми стріляємо в бік Ростова, Керчі, Маріуполя – це все від Москви. Тож щоб зламати архітектуру фронту і вибудувати його заново, нам потрібно стріляти у бік Москви,

– наголосив Роман Світан.

Так, нещодавно дрони і ракети знову полетіли у "намолене росіянами місце" – у Московську область.

Зверніть увагу! У ніч на 10 вересня по Московській області Росії відбулася одна з наймасштабніших дронових атак з початку війни. Зі 144 дронів, які летіли на Росію, принаймні 20 були спрямовані саме на Московську область. Тоді під ударом опинилося місто Жуковський, що під Москвою, яке називають "серцем російської авіації та науки".

"Треба бити у бік столиці, у місце прийняття рішень. Це основне завдання. Його можна виконувати з будь-якої точки: далекобійні удари з нашої чи їхньої території. Ми також повинні наступати та оборонятися від Росії по всьому кордону. У нас війна виходила такою цікавою – "заоскольною". До Осколу ми не воюємо, збираємо гриби та квіти, а лише за Осколом починаємо воювати", – зауважив полковник запасу.

Уточнимо, що Світан має на увазі річку Оскіл, яка проходить на кордоні Харківської та Донецької областей, а також тече у Курській та Бєлгородській області.

Річка Оскіл: дивіться на карті

"Так не буває, коли йдуть повномасштабні дії та дві країни воюють одна проти одної. 600 кілометрів кордону мають стати 600 кілометрами фронту. Оптимальний варіант – створювати систему фортифікацій, мінні поля на російській території. Щоб міни, які ми врешті закопаємо у російську, а не свою землю, викопували ще років 50", – переконаний Світан.

Найкращий варіант для створення буферної зони

Для створення буферної зони, українським військовим необхідно утримувати частину російської території з огляду на географічні особливості. Наприклад, річки можуть стати природною оборонною лінією.

Оптимальний варіант на Курщині – це лівий берег Сейму. Річка Сейм бере початок у Бєлгородській області та далі йде через Курську. Лівий берег Сейму можна утримувати й прикриватися ним, щоб захистити Сумську та Харківську області,

– пояснив військовий експерт.

За такого варіанту для оборони можна використати меншу кількість військових у порівнянні з тою кількістю, яка потрібна для наступу у цьому районі.