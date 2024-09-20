Відповідну заяву зробив британський експерт, науковий співробітник естонського Міжнародного центру оборони та безпеки Джеймс Шерр у публікації.

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Британський експерт оцінив Курську операцію

Операція Сил оборони у Курській області показала незахищеність російської території. За два тижні після початку наступу 6 червня Україна захопила більше ворожої території, ніж Росія змогла захопити в період з січня по липень 2024 року загалом.

Британський експерт визнає, що прорив кордону – добре проведена загальновійськова операція, приголомшливе застосування того, чого явно бракувало в українському наступі влітку 2023 року: координації артилерії, дронів, бронетехніки, ППО, піхоти, розвідки й спецпризначенців.

За його словами, це був класичний приклад оперативного маневру: сміливий удар через слабке місце лінії ворога в тил його розгортання. Зрештою, операція була задумана і виконана в умовах майже повної несподіванки.

Він каже, що такий підхід полягає у створенні великої переваги на вузьких ділянках прориву – до того, як противник зможе передислокувати свої сили в це місце, хоча загалом він має чисельну перевагу на всьому театрі воєнних дій. Такий підхід Сирський застосовує не вперше.

Іншими словами, довгий цикл війни на виснаження було розірвано,

– наголосив фахівець.

Невдачі Росії

Дані військової розвідки Британії вказують на те, що ще у серпні Росія втрачала майже 1,2 тисячі особового складу щодня. Країна-агресорка допустила низку прорахунків, окрема передислокувала з кордонів з Норвегією та Фінляндією до Дніпровського лиману 80-ту арктичну бригаду, яку ЗСУ просто розгромили.

Як зауважує Шерр, російські війська не змогли перетворити тактичний успіх на оперативний у будь-якому з етапів. Зокрема, Україна вигнала більшу частину Чорноморського флоту Росії до Новоросійська і зробила територію окупованого Криму небезпечною для ворога.

Крім того, серед досягнень нашої держави експерт називає зупинку весняного наступу окупантів у Харківській області, а також успіхи щодо ударів по низці військових складів, НПЗ, командних та логістичних центрів, попри заборону Заходу на застосування далекобійної зброї.

Однак найбоєздатніші російські частини все ще націлені на захоплення Покровська. Вони так і не були переміщені для захисту Курської області. Попри це, за словами фахівця, наступ під Курськом "зробив майбутній російський наступ на Суми мертвонародженим".

Переміщення ворожих військ не зменшили концентрацію сил на Покровському напрямку, але вони стримали їхнє нарощування, позбавили їх свіжих резервів і дали Україні змогу розпочати успішні контрнаступи на інших ділянках фронту. І хоч Покровська і Курська операції мають свою специфіку, вони тісно пов'язані між собою.

Динаміка кожної з них дуже мінлива. На обох театрах ЗСУ в разі необхідності відступають. Але вони також навмисно поступаються територією, щоб укріпити важливіші пункти й заманити в пастку наступальні російські підрозділи. Наступ і відступ, оточення і прорив – це елементи маневрової війни,

– пояснив Шерр.