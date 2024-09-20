Про це свідчать захоплені документи ворожого міністерства внутрішніх справ, російської ФСБ та армії противника з Курської області. Ними з журналістами The Guardian, які припускають, що це схоже на реальні повідомлення, поділилися бійці Сил оборони.

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Росія могла знати про плани щодо операції ЗСУ

Деякі з документів є друкованими наказами, розісланими в різні підрозділи, а інші – рукописні журнали, в яких фіксуються події та проблеми на конкретних позиціях. Найбільш ранні записи датовані кінцем 2023 року, а найостанніші документи датовані всього шістьма тижнями до того, як Україна почала вторгнення в Курську область 6 серпня,

– йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що здебільшого це документи з підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку, зокрема, з другої роти 17-го батальйону. Так, у записі від 4 січня йшлося про "можливість прориву державного кордону" українською армією і віддавався наказ посилити підготовку до відбиття будь-якого нападу.

Вже 19 лютого, згідно з оприлюдненою інформацією, командири підрозділів були попереджені про плани України "швидко просунутися з Сумської області на російську територію на глибину до 80 кілометрів, аби створити чотириденний "коридор" до прибуття основних підрозділів української армії на бронетехніці".

Як пише видання, у березні ворожим підрозділам на кордоні було наказано посилити оборонні рубежі та організувати додаткові навчання в рамках підготовки до нападу. А вже в середині червня з'явилося конкретніше попередження про плани України "в напрямку Юнаківка – Суджа", аби взяти останній під контроль.

"Також було передбачено, що Україна спробує знищити міст через річку Сейм, щоб порушити російські лінії постачання в цьому регіоні, що і сталося" – додає The Guardian, зазначаючи, що була й скарга на те, що російські частини "заповнені в середньому лише на 60 – 70 % і складаються в основному зі слабких резервістів.

В одному з документів також є інформація про потребу створення несправжніх окопів і позицій, щоб заплутати українські розвідувальні БпЛА. Водночас на хибні позиції пропонували відправити кілька солдатів, які вночі ходили б зі смолоскипами, і що Росія має створити радіоперемовини щодо хибних позицій.

Однак станом на зараз жодного підтвердження, зокрема і від Збройних Сил України, стосовно існування таких "хибних" позиції немає.