Успіх операції на Курщині залежатиме від здатності стабілізувати ситуації на лінії в південно-східній частині країни, сказав 24 Каналу генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

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Сполучені Штати Америки та Євросоюз повинні й надалі підтримувати Україну. Адже це може бути найважливішим фактором, який визначатиме хід війни наступні кілька місяців.

На думку генерал США у відставці, Курська операція має як переваги, так і недоліки. Для наступу на Курщину Сили оборони залучили 4 найкращі бригади України з логістикою, протиповітряною бороною, інженерами, безпілотниками тощо. Всі ці засоби застали росіян зненацька.

ЗСУ проникли до росіян й показали, якими вони є насправді, – небоєздатними. Відповідь з боку Росії була непослідовною,

– мовив Петреус.

Зараз ворог намагається виштовхнути Сили оборони, стиснути українську зону контролю, щоб врешті-решт спробувати витіснити війська України зі своєї території. Для цього Росії довелося значно збільшити свої сили на Курщині, але ці сили противник міг використати на передовій, зокрема у районі Покровська.

Однак, попри всі зусилля, контрнаступ Росії у Курські області тривав усього кілька днів й був безрезультатним.

