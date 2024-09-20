Успех операции на Курщине будет зависеть от способности стабилизировать ситуации на линии в юго-восточной части страны, сказал 24 Каналу генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

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Соединенные Штаты Америки и Евросоюз должны и в дальнейшем поддерживать Украину. Ведь это может быть важнейшим фактором, который будет определять ход войны следующие несколько месяцев.

По мнению генерала США в отставке, Курская операция имеет как преимущества, так и недостатки. Для наступления на Курщину Силы обороны привлекли 4 лучшие бригады Украины с логистикой, противовоздушной бороной, инженерами, беспилотниками и т.д. Все эти средства застали россиян врасплох.

ВСУ проникли к россиянам и показали, каковы они на самом деле – небоеспособными. Ответ со стороны России был непоследовательным,

– сказал Петреус.

Сейчас враг пытается вытолкнуть Силы обороны, сжать украинскую зону контроля, чтобы попытаться вытеснить войска Украины со своей территории. Для этого России пришлось существенно увеличить свои силы на Курщине, но эти силы противник мог использовать на передовой, в том числе в районе Покровска.

Однако, несмотря на все усилия, контрнаступление России в Курские области длилось всего несколько дней и было безрезультатным.