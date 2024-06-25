Україна та ЄС підпишуть безпекову угоду: стали відомі деталі проєкту документа

У понеділок, 24 червня, високопосадовці заявили, що Україна та Європейський Союз можуть підписати безпекову угоду. Наразі відома лише приблизна дата, однак з'явилися деталі проєкту документа.

Окрім того, 25 червня почнуться перемовини про вступ України в ЄС. Володимир Зеленський наголосив, що цей тиждень – історичний, адже Україна до цього йшла десятиліттями, передає 24 Канал.

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Посли ЄС дійшли згоди щодо гарантій безпеки для України

Посли Євросоюзу дійшли до згоди щодо тексту гарантій безпеки для України з боку ЄС. Тепер текст мають затвердити міністри загальноєвропейських справ під час засідання Ради ЄС у вівторок. Про це на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС.

Якщо всі держави-члени ЄС погодяться із текстом на рівні міністрів, документ передадуть на підпис під час засідання Європейської Ради наприкінці тижня.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель також висловив сподівання, що робота над гарантіями безпеки завершать якнайшвидше.

Я сподіваюся, що робота буде завершена дуже скоро, щоб ми могли підписати ці зобов'язання у сфері безпеки цього місяця, можливо, на полях Євроради. Цими зобов'язаннями у сфері безпеки ми надіслали Росії чіткий сигнал про нашу волю продовжувати підтримувати Україну,

– сказав Боррель.

Що відомо про безпекову угоду України та ЄС

У чернетці проєкту документа, доступ до котрої отримали журналісти "Радіо Свобода", мовиться про ухвалені раніше програми фінансової та військової підтримки України. Зокрема, у безпековій угоді згадують про:

50 мільярдів євро, які закладені у бюджет Євросоюзу на 2024 – 2027 роки в рамках програми Ukraine Facility,

кошти на відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру,

5 мільярдів євро на зброю з Фонду допомоги Україні,

прибутки від заморожених російських активів.

Зобов'язання Європейського союзу в галузі безпеки включають передбачувану, довгострокову і сталу підтримку безпеки й оборони України, зокрема через місії Спільної політики безпеки й оборони, а також ширші зобов’язання у сфері безпеки,

– мовиться також у чернетці безпекової угоди.

У ЗМІ також повідомляють, що загалом угода складається з 2 розділів, кожен з яких має 9 пунктів. Перший розділ, як заявляють журналісти, розкриває питання оборонних питань, стабільне й довгострокове забезпечення військовою технікою. Окрім того, угода визначає умови військового вишколу, оборонної реформи, співпраці оборонних індустрій тощо.

Інша частина безпекової угоди, як зауважують в ЗМІ, має ширші зобов'язання. Так, другий розділ має питання майбутнього України в ЄС, питання розмінування, відбудови, антиросійських санкцій, створення спецтрибуналу тощо. У підсумку в чернетці безпекової угоди наголошують, що реформи посилюватимуть одна одну. Окрім того, ЄС та Україна в документі окреслять план конкретних дій на випадок майбутньої агресії.

Наразі журналісти описали лише чорновий варіант безпекової угоди. Остаточно документ повинні погодити на засіданні Ради ЄС, яке відбудеться 25 червня.

Коли Україна та ЄС можуть підписати безпекову угоду

Україна та Євросоюз підпишуть гарантії безпеки цього тижня. Підписання документа може відбутися в середу або в четвер. Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Співрозмовник додав, що переговори щодо угоди про гарантії безпеки вже завершені. Втім, державам-членам ЄС все ще треба формалізувати текст. Очікується, що це відбудеться завтра, під час засідання Ради загальних справ.

Ми плануємо підписати (угоду – 24 Канал) в середу або в четвер,

– поділився високопоставлений дипломат.

Наразі невідомо, чи приїде президент України Володимир Зеленський до Брюсселя. Зазначимо, у четвер – п'ятницю у Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради, де зберуться усі лідери ЄС.