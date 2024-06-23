Під час вечірнього звернення 23 червня президент України розповів, що загалом наступні тижні червня та першої половини липня мають стати для України не менш результативними, ніж травень та перша половина червня, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про початок перемовин

Володимир Зеленський сказав, що Україна готується до нового результату у відносинах із Євросоюзом.

ЄС уже затвердив переговорну рамку для України, і 25 червня ми очікуємо фактичного початку перемовин – урядова делегація України буде в Брюсселі саме для цього. Реально історичний тиждень,

– сказав президент.

За його словами, десятиліття Україна йшла саме до цього. Володимир Зеленський запевнив, що цей результат – це особистий результат кожного, хто обрав для себе 24 лютого Україну, хто бореться заради нашої держави, хто зміцнює Україну всім, чим необхідно.

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До речі, Бельгія, яка головує в Раді Європейського Союзу, ще 21 червня заявила, що у вівторок, 25 червня, почнуться перемовини про вступ України до Європейського Союзу. Адже Рада ЄС ухвалила загальні позиції Євросоюзу. Зокрема, переговорні рамки для перемовин про вступ з Україною та Молдовою.