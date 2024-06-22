Відповідний указ було опубліковано 21 червня на сайті президента, передає 24 Канал.

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Делегація для переговорів з ЄС

Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до ЄС.

До цієї делегації входять понад 30 посадовців, серед яких переважно представники уряду. Делегацію очолить віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Саме її визначили "головним переговірником".

Важливо! Переговори про вступ розпочнуться 25 червня. Про це оголосила Бельгія, яка зараз головує в Раді Європейського Союзу.

Також до делегації увійшли голова Офісу президента Андрій Єрмак, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко та голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко.

Кабінету міністрів доручили затвердити склад робочих груп для підготовки переговорних позицій Києва та забезпечити "усебічне опрацювання переговорних позицій України під час переговорів з Європейським Союзом".

Раніше також стало відомо, що Україна та ЄС можуть підписати угоду про гарантії безпеки до кінця червня. Відповідне рішення обговорять під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, 24 червня.