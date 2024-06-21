Посли ЄС дали "принципову згоду" на те, щоб відкрити переговори про вступ з Україною та Молдовою. Це рішення мають офіційно підтвердити під час зустрічі міністрів 21 червня. Відтак почнуть підготовку до міжурядових конференцій.

21 червня президентка Молдови Мая Санду підписала указ про початок переговорів щодо вступу країни до Європейського Союзу.

Вступ до ЄС – це наш шлях до миру, процвітання і кращого життя для всіх громадян. Бажаю нашій делегації успіхів під час офіційного початку переговорів у Люксембурзі наступного тижня,

– зазначила вона.