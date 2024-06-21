Послы ЕС дали "принципиальное согласие" на то, чтобы открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой. Далее начнут подготовку к межправительственным конференциям.

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Когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Совет ЕС принял общие позиции ЕС, в частности переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь к началу переговоров во вторник 25 июня в Люксембурге,

– говорится в сообщении.

Переговоры с Украиной начнутся в 15:30, с Молдовой – в 18:00.

21 июня президент Молдовы Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении страны в Европейский Союз.

"Вступление в ЕС – это наш путь к миру, процветанию и лучшей жизни для всех граждан. Желаю нашей делегации успехов во время официального начала переговоров в Люксембурге на следующей неделе", – отметила она.

Коротко о вступлении Украины в ЕС

14 июня послы ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении в Украину и Молдову. Все четыре рекомендации, которые Украина получила от Европейской комиссии в прошлом году в ноябре, наше государство выполнило.

21 июня Украину поддержали Нидерланды. Голосование в местном парламенте было последней преградой для начала переговоров.

Владимир Зеленский говорил, что ждет открытия переговоров о членстве до конца месяца. Также он выразил надежду, что в ЕС когда-нибудь войдет свободная Беларусь.

"Евросоюз нужен всем европейцам без исключения. Каждой нации, которая разделяет общие ценности всей Европы и хочет жить – как мы – жить в мире. Украинцы – такая нация", – сказал президент.