Об этом сообщили в соцсети X, ранее известной как твитер, на странице бельгийского председательства в Совете ЕС, передает 24 Канал.
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Когда состоятся первые межправительственные конференции
Послы согласовали переговорные рамки по вступлению в ЕС Украины и Молдовы. Согласно сообщению, бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции уже в конце этого месяца, в частности, 25 июня.
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Еврокомиссия поддержала начало переговоров
- Денис Шмыгаль 7 июня рассказал, что Еврокомиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Наше государство выполнило все 4 рекомендации, которые получила от Европейской комиссии в ноябре прошлого года.
- Премьер заявил, что мы ожидаем от наших европейских партнеров следующий шаг – начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце.
- Накануне высокопоставленный дипломат ЕС рассказывал корреспонденту 24 Канала в Брюсселе, что происходит закрытая встреча послов, где они обсуждают проект переговорной рамки для Украины и проведение первой межправительственной конференции.