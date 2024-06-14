Об этом сообщили в соцсети X, ранее известной как твитер, на странице бельгийского председательства в Совете ЕС, передает 24 Канал.

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Когда состоятся первые межправительственные конференции

Послы согласовали переговорные рамки по вступлению в ЕС Украины и Молдовы. Согласно сообщению, бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции уже в конце этого месяца, в частности, 25 июня.

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Еврокомиссия поддержала начало переговоров