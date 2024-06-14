Про це повідомили в соцмережі X, раніше відомій як твітер, на сторінці бельгійського головування в Раді ЄС, передає 24 Канал.

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Коли відбудуться перші міжурядові конференції

Посли погодили переговорні рамки щодо вступу до ЄС України та Молдови. Згідно з повідомленням, бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції вже наприкінці цього місяця, зокрема, 25 червня.

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Єврокомісія підтримала початок переговорів