Відповідне голосування було останньою перепоною для формального початку переговорів. 25 червня слід очікувати на офіційний старт діалогу.

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Переговори про вступ до ЄС – близько

Власне, 25 червня відбудеться міжурядова конференція, що розпочне діалог про вступ України та Молдови в Європейського Союзу.

Новий уряд Нідерландів на чолі з Діком Схоофом хоч запевняв, що підтримує початок переговорів з обома країнами, проте це рішення потребувало офіційного схвалення парламенту

Зверніть увагу! Єврокомісія в березні 2024 року підготувала переговорну рамку щодо членства України в ЄС, а на початку квітня – рекомендувала починати переговори.

Раніше посли Європейського Союзу погодили рамки переговорів для вступу України та Молдови до Альянсу. Сталося це 14 червня.

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Однак варто наголосити, що приєднання до ЄС можливе лише після виконання всіх вимог Брюсселя, а також упровадження усіх європейських стандартів.

Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу 23 червня 2022 року. Шлях до членства проходить лише через серйозні реформи та зміни.