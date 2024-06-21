Український гарант зазначив, що цього дня погодив склад делегації для перемовин про вступ. Також Зеленський привітав з затвердженням переговорної рамки Молдову.

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Початок переговорів з ЄС

Володимир Зеленський у зверненні висловив вдячність українській команді, яка працює на європейському напрямку.

Маємо сьогодні вагомий здобуток в нашому русі у Євросоюз. Те, що ми планували на це півріччя повністю реалізовуємо. Євросоюз затвердив переговорну рамку для України. Багато за це боролися на різних рівнях,

– вказав президент.

Зеленський наголосив, що саме цією рамкою визначається формат та порядок перемовин про вступ України до Євросоюзу. Вже наступного тижня фактично розпочнуться переговори. Президент зазначив, що це справді історичне рішення – Україна є та буде частиною єдиної Європи.

Робота з партнерами та фронтом

Володимир Зеленський повідомив, що перед записом звернення мав розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Український гарант подякував за підтримку України. Це стосується як нашої оборони, так і руху у ЄС та Саміту миру. Президенти обговорили подальші спільні та різнопланові кроки – зокрема, перед самітом НАТО у Вашингтоні.

Ми готуємо також подальші кроки щодо реалізації пунктів Формули миру. Ми цінуємо й те, що Польща може допомогти нам із залученням інших держав – тих, хто поки не приєднався до спільної міжнародної роботи заради миру. Зусилля кожного можуть дати результат для всіх,

– вказав президент.

Український лідер зазначив, що цього дня багато уваги також приділив фронту. Свою доповідь озвучили голова Служби зовнішньої розвідки та головнокомандувач.

Зеленський вказав, що у Харківській області ситуація стала ще більш стабілізованою. На Донеччині обстановка лишається складною. Особливо Покровський напрямок, де відбувається десятки російських атак щодобово.

"Дуже важливо вистояти там, знищувати окупанта й не давати Росії жодного приводу сподіватися на те, що у війні проти України Росії щось вдасться. Ми можемо й повинні вибивати для України результат. В усьому. Завжди. Коли є можливість, коли є шанси й коли ми самі зобов’язані створювати для себе шанси на перемогу. На успіх України", – сказав президент.

Вдячність збірній України

Володимир Зеленський також не оминув увагою гру української збірної, яка виборола перемогу у матчі проти Словаччини на Євро-2024.

Щоразу, коли хлопці тиснуть, намагаються, прагнуть перемогти, усе вдається. Я говорив сьогодні з ними перед матчем, і з Сергієм Ребровим, і з Андрієм Шевченком, з хлопцями. Дуже сподівався, що буде хороший результат для України, для наших людей, для того, щоб усіх підтримати. На шляху до нашої перемоги кожна перемога потрібна. І сьогодні цей результат збірної є,

– наголосив Зеленський.