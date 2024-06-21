Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Коли Україна та ЄС підпишуть угоду про гарантії безпеки

Підписання безпекової угоди обговорять під час засідання Ради ЄС з закордонних справ у понеділок. Однак, наразі невідомо чи вдасться міністрам підписати цей документ під час зустрічі. Високопоставлене джерело зазначає, що країни-члени ЄС дуже близькі до цього рішення.

Якщо документ не підпишуть на рівні міністрів, то його можуть безпосередньо передати на розгляд лідерів під час саміту ЄС 27 – 28 червня.

Є ще кілька речей, які необхідно узгодити. Я не можу сказати, чи станеться це до (засідання – 24 канал) Європейської Ради. Однак, якщо це станеться під час Євроради, я не здивуюся,

— зазначило джерело.

Коротка довідка. Напередодні в ОП анонсували підписання нової безпекової угоди з Євросоюзом. Зокрема, зазначили, що переговори вже завершені. Безпекову угоду з ЄС буде укладено на виконання Спільної декларації про підтримку України, яку Євросоюз разом з країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року.