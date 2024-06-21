Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.
До теми Посли ЄС погодили проєкт безпекової угоди з Україною, – ЗМІ
Коли Україна та ЄС підпишуть угоду про гарантії безпеки
Підписання безпекової угоди обговорять під час засідання Ради ЄС з закордонних справ у понеділок. Однак, наразі невідомо чи вдасться міністрам підписати цей документ під час зустрічі. Високопоставлене джерело зазначає, що країни-члени ЄС дуже близькі до цього рішення.
Якщо документ не підпишуть на рівні міністрів, то його можуть безпосередньо передати на розгляд лідерів під час саміту ЄС 27 – 28 червня.
Є ще кілька речей, які необхідно узгодити. Я не можу сказати, чи станеться це до (засідання – 24 канал) Європейської Ради. Однак, якщо це станеться під час Євроради, я не здивуюся,
— зазначило джерело.