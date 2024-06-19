Зазначається, що безпекову угоду з ЄС буде укладено на виконання Спільної декларації про підтримку України. Її Європейський Союз разом із країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

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В ОП анонсували підписання нової безпекової угоди з ЄС

Фінальний раунд переговорів стосовно безпекового документа провели заступник голови ОП Ігор Жовква та заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарль Фріз.

Переговорні команди України та ЄС завершили узгодження тексту безпекової угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом,

– йдеться у повідомленні.

Напередодні німецьке видання Die Welt повідомило, що посли Європейського союзу вже погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та ЄС, яка є продовженням декларації G7 про "гарантії безпеки". Зазначалося, що цей проєкт планують завершити до кінця червня.

У проєкті тексту містяться положення, згідно з якими ЄС зобов’язується провести консультації щодо потреб України протягом 24 годин у разі нової агресії проти неї.

Також в угоді ЄС бере відповідальність щодо надання військової допомоги, підготовки військових, розмінування, реформ в оборонному секторі, співпраці у протидії гібридним загрозам і кібератакам, а також допомоги у відновленні.