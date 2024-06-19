Отмечается, что соглашение по безопасности с ЕС будет заключено во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины. Ее Европейский Союз вместе со странами G7 одобрил в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

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В ОП анонсировали подписание нового соглашения по безопасности с ЕС

Финальный раунд переговоров относительно документа по безопасности провели заместитель председателя ОП Игорь Жовква и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарль Фриз.

Переговорные команды Украины и ЕС завершили согласование текста соглашения по безопасности и договорились о его подписании в ближайшее время,

– говорится в сообщении.

Накануне немецкое издание Die Welt сообщило, что послы Европейского Союза уже согласовали проект двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и ЕС, которое является продолжением декларации G7 о "гарантиях безопасности". Отмечалось, что этот проект планируют завершить до конца июня.

В проекте текста содержатся положения, согласно которым ЕС обязуется провести консультации относительно потребностей Украины в течение 24 часов в случае новой агрессии против нее.

Также в соглашении ЕС берет ответственность по предоставлению военной помощи, подготовки военных, разминирования, реформ в оборонном секторе, сотрудничества в противодействии гибридным угрозам и кибератакам, а также помощи в восстановлении.