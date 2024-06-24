Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Україна та ЄС вже цього тижня можуть підписати гарантії безпеки

Співрозмовник повідомив, що переговори щодо угоди про гарантії безпеки вже завершені. Втім, державам-членам ЄС все ще треба формалізувати текст. Очікується, що це відбудеться завтра, під час засідання Ради загальних справ.

Ми плануємо підписати (угоду – 24 Канал) в середу, або в четвер,

– поділився високопоставлений дипломат.

Наразі точно невідомо, чи приїде Президент України Володимир Зеленський до Брюсселя. Зазначимо, у четвер – п'ятницю у Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради, де зберуться усі лідери ЄС.

Однак в ЗМІ поширюють інформацію, що Зеленський у четвер, 27 червня, все ж прибуде до Брюсселя на саміт Європейського Союзу. Зокрема, про це повідомляє кореспондент польської радіостанції RMF FM з посанням на дипломата ЄС.

Однак там зазначають, що ця інформація офіційно ніким не підтверджена з міркувань безпеки. У Брюсселі неофіційно говорять про те, що президент України прибуде в перший день саміту Європейського Союзу. "Така інформація циркулює", – повідомив RMF FM високопоставлений дипломат ЄС.

У матеріалі йдеться, що Україна та ЄС мають підписати угоду про гарантії безпеки, переговори щодо якої "велися місяцями". "Володимир Зеленський та лідери ЄС будуть присутні на церемонії", – сказав дипломат.

Він зазначив, що документ планують підписати "на рівні міністрів закордонних справ".

За даними журналістки RMF FM, документ про гарантії безпеки вже готовий, але 25 червня його мають офіційно затвердити міністри з європейських справ ЄС.