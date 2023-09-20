Українські атаки підірвали військову перевагу Росії у Чорному морі, – The Wall Street Journal

Україна значною мірою підірвала військову перевагу Росії у Чорному морі. Для атак на ворожі кораблі наші захисники використовували безпілотники та ракети вітчизняного виробництва.

Зокрема, це дозволило відновити роботу одеських портів. Туди вже почали заходити комерційні судна.

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Росія вже не має переваги в Чорному морі

У The Wall Street Journal зауважили, що на початку повномасштабного вторгнення російський чорноморський флот мав чисельну перевагу над Військово-морськими силами України. Однак зараз ворожі кораблі не наважуються увійти до північно-західної частини Чорного моря, адже їх стримують українські берегові ракети та численні міни.

Внаслідок серії українських ударів російський флот зазнав серйозних втрат. Для ворожих суден більше немає безпечних районів у Чорному морі.

Щоб забезпечити нашу безпеку зараз і в майбутньому, ми повинні починати оборону нашого берега на березі противника. Це підхід, який ми поступово намагаємось впроваджувати,

– розповів командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Журналісти стверджують, що Росія перебуває в "унікально вразливому становищі" у Чорному морі. Кремль не може замінити втрачені кораблі суднами з інших флотів, адже Туреччина, яка контролює протоки між Чорним та Середземним морями, у лютому 2022 року, тобто на самому початку вторгнення, заборонила прохід військових кораблів.

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Окрім порту в Одесі, Україна продовжує торгівлю через морські порти в дельті Дунаю на кордоні з Румунією. Мовиться про Ізмаїл, Рені та Кілію.

Ці порти продовжують працювати майже на повну потужність, навіть попри часті ворожі атаки "Шахедами". Однак відновлення роботи одеських портів є пріоритетом для нашої держави – тепер без необхідності дотримуватись умов ворога.

За словами директора Інституту морських досліджень Росії при Військово-морському коледжі США Майкла Петерсена, росіяни "більше не володіють ініціативою в Чорному морі". На думку журналістів The Wall Street Journal, вихід Росії із "зернової угоди", яка обмежувала свободу дій українських військових, є "новою фазою війни" за Чорне море.