Росія не вірила, що Україна має таку зброю. Про це розповів командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

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"Нептун" не встиг пройти випробування до початку війни

Неїжпапа зазначив, що ракета "Нептун" мала пройти попередні випробування перед початком повномасштабного вторгнення Росії. Проте не встигла, тож її тестували на реальних цілях.

За словами віцеадмірала, спершу Україна атакувала за допомогою "Нептуна" російський фрегат "Адмірал Ессен". Однак ракетам завадили системи радіоелектронної боротьби ворожого корабля. Тоді судно отримало лише незначні ушкодження, а кілька моряків зазнали поранень.

Неїжпапа заявив, що тоді Росія так і не повірила, що Україна має справжню ракетну зброю. Кремль "продовжував намагатися домінувати в наших районах" та відправив крейсер "Москва" в зону ураження.

Зверніть увагу! 13 квітня 2022 року дві ракети "Нептун" вразили крейсер "Москва", відправивши його на дно Чорного моря. Росія не змогла приховувати таку втрату, тож через 2 дні підтвердила ураження.

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"Нептун" завдав окупантам катастрофічних втрат

Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що найбільший удар ворогові завдали крилаті ракети "Нептун".

У "Нептуна" є історичні досягнення. Це перша протикорабельна ракета, яка знищила флагман флоту та ракетний крейсер. До цього в історії ніхто ніколи подібного взагалі не робив,

– зазначив Катков.

Наступним у переліку ефективної української зброї фахівець вказав протитанковий ракетний комплекс "Стугна". Її важливість полягає в тому, що вона вкрай ефективно використовується для знищення не лише танків, але й вертольотів – вже є два задокументовані випадки.