Украинские атаки подорвали военное преимущество России в Черном море, – The Wall Street Journal

Украина в значительной степени подорвала военное превосходство России в Черном море. Для атак на вражеские корабли наши защитники использовали беспилотники и ракеты отечественного производства.

В частности, это позволило возобновить работу одесских портов. Туда уже начали заходить коммерческие суда.

Интересно "Украина играет в морской бой": в сети показали недалекое будущее флота России – горячее видео

Россия уже не имеет преимущества в Черном море

В The Wall Street Journal отметили, что в начале полномасштабного вторжения у российского черноморского флота было численное преимущество над Военно-морскими силами Украины. Однако сейчас вражеские корабли не решаются войти в северо-западную часть Черного моря, ведь их сдерживают украинские береговые ракеты и многочисленные мины.

В результате серии украинских ударов российский флот понес серьезные потери. Для вражеских судов больше нет безопасных районов в Черном море.

Чтобы обеспечить нашу безопасность сейчас и в будущем, мы должны приступать к обороне нашего берега на берегу противника. Это подход, который мы постепенно пытаемся внедрять,

– рассказал командующий ВМС Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа.

Журналисты утверждают, что Россия находится в "уникально уязвимом положении" в Черном море. Кремль не может заменить утраченные корабли судами из других флотов, ведь Турция, контролирующая проливы между Черным и Средиземным морями, в феврале 2022 года, то есть в самом начале вторжения, запретила проход военных кораблей.

Стоит прочесть Ракета "Нептун" не успела пройти испытание: Неижпапа рассказал, как ее тестировали во время войны

Кроме порта в Одессе, Украина продолжает торговлю через морские порты в дельте Дуная на границе с Румынией. Речь идет об Измаиле, Рени и Килии.

Эти порты продолжают работать почти на полную мощность, даже несмотря на частые вражеские атаки "Шахедами". Однако возобновление работы одесских портов является приоритетом для нашего государства – теперь без необходимости соблюдать условия врага.

По словам директора Института морских исследований России при Военно-морском колледже США Майкла Петерсена, россияне "больше не владеют инициативой в Черном море". По мнению журналистов The Wall Street Journal, выход России из "зерновой сделки", которая ограничивала свободу действий украинских военных, является "новой фазой войны" за Черное море.