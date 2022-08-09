Україна зупинила прокачування російської нафти

Постачання російської нафти транзитом через територію України нафтопроводом Дружба зупинено з 4 серпня.

Транзит російської нафти через "Дружбу" зупинено

Про це заявила російська нафтова компанія "Транснєфть". Причина – компанія через санкції ЄС не змогла оплатити послуги. Україна ж надає послуги транзиту на умовах 100% передоплати.

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У російській компанії стверджують, що провели платіж за транзит, але кошти повернули на рахунок. Платежі обслуговує "Газпромбанк" – там зазначили, що платіж відхилено через сьомий пакет санкцій.

Важливо! Південною гілкою нафтопроводу "Дружба", якою наразі призупинено транзит нафти, сировина надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини.

Транзит північною віткою нафтопроводу "Дружба" через білорусь у напрямку Польщі та Німеччини триває штатно.

Ситуація ускладнюється тим, що європейські регулятори наразі ще не сформували єдиної позиції щодо алгоритму дій для банків різних юрисдикцій, а також не напрацювали порядку видачі зазначених дозволів,

– додали у "Транснєфті".

В "Укртранснафті" наразі не коментували

В російській компанії ж заявили, що поінформували міненерго росії, АТ "Укртранснафту" та російських вантажовідправників, які постачають ресурси у напрямку Чехії, Угорщини та Словаччини. Мовляв, опрацьовуються варіанти альтернативного проходження коштів.

АТ "Укртранснафта" припинило надання послуг з транспортування нафти територією України з 4 серпня 2022 року у зв'язку з відсутністю надходження коштів за зазначені послуги,

– наголосила російська компанія.

Коментарів від "Укртранснафти" наразі не було.

Коротко про санкції, які стали причиною призупинення транзиту

Під час роботи на 6 санкційним пакетом ЄС проти росії за її вторгнення в Україну, після тривалого блокування нафтового ембарго Угорщиною, країни погодилися тимчасово вивести трубопровідні поставки нафти.

Таким чином, постачання по нафтопроводу "Дружба" до Центральної Європи мали зберігатися, поки Угорщина, Словаччина та Чехія не знайдуть альтернативу російському ресурсу.

Чинний договір на транзит російської нафти територією України укладений у грудні 2019 року і діє до січня 2030 року.

"Дружба" є одним із найбільших нафтопроводів у світі, довжиною близько 5500 кілометрів . Він бере початок в місті Альметьєвск (росія), після чого проходить через Самару і Брянськ до Мозиря (білорусь).

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