Украина остановила прокачку российской нефти

Снабжение российской нефти транзитом через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба" остановлено с 4 августа.

Транзит российской нефти через "Дружбу" остановлен

Об этом сообщила российская нефтяная компания "Транснефть". Причина – российская нефтяная компания "Транснефть" из-за санкций ЕС не смогла оплатить ее услуги. Украина же предоставляет услуги транзита на условиях 100% предоплаты.

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В российской компании утверждают, что провели платеж за транзит, но денежные средства вернулись на счет. Платежи обслуживает "Газпромбанк" – там отметили, что платеж отклонен из-за седьмого пакета санкций.

По ветке нефтепровода "Дружба" сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию.Транзит по северной ветке нефтепровода "Дружба" через беларусь в направлении Польши и Германии продолжается штатно.

Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока еще не сформировали единой позиции по алгоритму действий для банков разных юрисдикций, а также не наработали порядок выдачи указанных разрешений,

– добавили в "Транснефти".

В "Укртранснафте" пока не комментировали

В российской компании же заявили, что проинформировали минэнерго россии, АО "Укртранснафта" и российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении Чехии, Венгрии и Словакии. Мол, прорабатываются варианты альтернативного прохождения средств.

АО "Укртранснафта" прекратило предоставление услуг по транспортировке нефти по территории Украины с 4 августа 2022 года в связи с отсутствием поступления средств за указанные услуги,

– подчеркнула российская компания.

Комментариев от "Укртранснафты" пока не было.

Коротко о санкциях, которые стали причиной приостановки транзита

Во время работы над 6 санкционным пакетом ЕС против россии за ее вторжение в Украину, после длительной блокировки нефтяного эмбарго Венгрией, страны согласились временно вывести трубопроводные поставки нефти.

Таким образом, поставки по нефтепроводу "Дружба" в Центральную Европу должны сохраняться, пока Венгрия, Словакия и Чехия не найдут альтернативу российскому ресурсу.

Действующий договор на транзит российской нефти по территории Украины заключен в декабре 2019 года и действует до января 2030 года.

"Дружба" – один из самых больших нефтепроводов в мире протяженностью около 5 500 километров. Он берет начало в городе Альметьевск (Россия), после чего проходит через Самару и Брянск до Мозыря (беларусь).

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