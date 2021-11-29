В Україні у 2022 році відбудуться військові навчання з НАТО вартістю понад 100 мільйонів
Джерело:Верховна Рада
На території України у 2022 році планують провести 9 багатонаціональних військових навчань. Витрати на тренування становитимуть 106,5 мільйона гривень, з яких 52 мільйони на території України.
Законопроєкт про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України оприлюднили на сайті Верховної Ради. Згідно з ним, нашу країну відвідають десятки тисяч військових НАТО.
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Які міжнародні навчання проведуть в Україні
"Об'єднані Зусилля – 2022"
Багатонаціональні навчання відбуватимуться впродовж 45 днів у лютому – грудні 2022 року. Загальна чисельність військ:
- до 12 500 військовослужбовців: 9 тисяч українців, до 1 тисячі американців, 2,5 тисячі військових НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру";
- до 70 кораблів: 20 суден від України, 10 – від США, 40 – від НАТО;
- до 90 літаків і вертольотів: 30 видів авіації від України, 20 – від США, 40 – від НАТО.
"Репід Трайдент – 2022"
Українсько-американські навчання відбуватимуться загалом 45 днів у період з березня по грудень. Загальна чисельність сил:
- до 8 500 військових: 5 тисяч українців, 1,5 тисячі американців, 2 тисячі бійців НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру";
- до 60 літаків і вертольотів: по 20 від ЗСУ, США, НАТО та "Партнерство заради миру";
- до 30 кораблів: по 10 від ЗСУ, США та НАТО.
"Козак Мейс – 2022"
Строк проведення українсько-британських навчань становить до 45 діб у березні – грудні 2022 року. Чисельність озброєння:
- до 5 500 військовослужбовців: 3 тисячі українців, 1,5 тисячі британців, 1 тисяча військових НАТО та учасниць "Партнерства заради миру";
- до 30 літаків і вертольотів: по 10 від України, Великої Британії, НАТО та держав-учасниць "Партнерства заради миру";
- до 11 катерів та суден: від України 5 та по 3 від Великої Британії і НАТО.
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"Світла лавина – 2022"
Багатонаціональні навчання відбуватимуться 45 днів у межах лютого – грудня. Загальна чисельність військ:
- до 1300 бійців: 500 українців, по 200 угорців, румунів, словаків та бійців НАТО й держав "Партнерства заради миру";
- до 13 літаків і вертольотів: 5 від України та по 2 від решти держав.
"Сільвер Сейбер – 2022"
Українсько-польські навчання відбудуться у 3 етапи: до 30 діб у лютому – квітні, 30 діб у травні – липні, 30 діб у серпні – грудні. Загальна кількість військ та озброєння:
- до 5 000 армійців: 3 тисячі українців та по 1 тисячі військових Польщі, НАТО й держав "Партнерства заради миру";
- до 16 видів авіації: 6 літаків та вертольотів від України на НАТО, 4 – від Польщі;
- до 10 суден: по 5 кораблів від України та НАТО.
"Сі Бриз – 2022"
Українсько-американські навчання триватимуть 45 діб впродовж березня – грудня. Чисельність військових та техніки:
- до 7 500 бійців: 4 тисячі українців, 1,5 тисячі американців, 2 тисячі військових НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру";
- до 85 кораблів: 35 суден від України, 20 – від США, 30 – від НАТО;
- до 70 літаків і вертольотів: 30 від України, по 20 від США та НАТО.
"Ріверайн – 2022"
Українсько-румунські навчання заплановані на березень – грудень. Триватимуть 45 діб. Загальна чисельність військової техніки та армійців:
- до 400 військовослужбовців: 200 українців та 200 румунів;
- до 20 кораблів: по 10 від України та Румунії;
- до 10 літаків і вертольотів: по 5 від обох держав.
"Кленова Арка – 2022"
Багатонаціональні навчання відбудуться у березні – грудні впродовж 45 днів. У них візьмуть участь:
- до 3 700 військових: 1 700 українців, по 500 литовців та поляків, 300 бійців з Канади, а також 700 бійців НАТО та програми "Партнерство заради миру";
- до 22 літаків: по 4 від України, Литви, Польщі та Канади, а також 6 від НАТО.
"Вікінг – 2022"
Багатонаціональні навчання заплановані на лютий – грудень. Загалом вони триватимуть не більше ніж 45 днів. У тренуваннях візьмуть участь до 500 бійців:
- по 200 від України на НАТО,
- 100 від Швеції,